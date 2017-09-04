(Görüntülü Haber) Bayram tatilinin son gününde yoğunluk devam ediyor

Ergün AYAZ/İZMİT(Kocaeli), (DHA) - KURBAN Bayramı tatilinin son gününde evlerine dönenler nedeniyle TEM yolu Kocaeli geçişinde yoğunluk devam ediyor. Tatillerini memleketleri ve tatil bölgelerinde geçirenlerin dönüş yolculuğu bayramın son gününde de devam etti. TEM Otoyolu İstanbul istikameti Bekirdere rampasında yoğunluk yaşanırken, Gültepe ve Korutepe Tünel geçişlerinde de yoğunluk dikkat çekti. Yaşanan yoğunluk nedeniyle araçlar yavaş ilerledi. Bazı araçların arızalanması, zaman zaman da maddi hasarlı kazalar trafiğin kilitlenmesine yol açtı. Araç yoğunluğunun gün boyu devam etmesi bekleniyor.