(Görüntülü Haber) Bayram sabahı çöpte yiyecek aradı

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’de Kurban Bayramı’nın ikinci gününde bir kadın yanındaki kızı ile çöpleri karıştırarak yiyecek aradı. Talas ilçesi Mevlana Mahallesi’nde sabah saatlerinde çöpleri karıştıran bir kadın ve yanındaki çocuk dikkat çekti. Çöpe atılanlardan yiyeceklerden seçen kadın yürekleri burktu. 5 çocuğundan biri olan kızı ile çöp kutularında yiyecek arayan kadın, gün boyu çocuklarıyla atık yiyeceklerden topladıklarını ve evlerine götürdüklerini söyledi. Kadın, gazetecilerin yardım taleplerini geri çevirdi.