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(Görüntülü Haber) Bayram arifesinde şehitlere ziyaret

Salih ÜÇTEPE/ADANA, (DHA) - ADANA'da Kurban Bayramı arifesinde şehit mezarlarını ziyaret eden yakınları duygusal anlar yaşadı

31 Ağustos 2017 14:10

Salih ÜÇTEPE/ADANA, (DHA) - ADANA\'da Kurban Bayramı arifesinde şehit mezarlarını ziyaret eden yakınları duygusal anlar yaşadı. Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, AK Parti Adana Milletvekili Fatma Güldemet Sarı ve kent protokolü Asri Mezarlık\'taki şehitliğe gelerek şehit yakınlarıyla birlikte dua etti. Şehit mezarlarına karanfil bırakan Vali Demirtaş, ailelere sabır dileyerek bayramlarını kutladı. Şehit yakınları ise mezar taşlarındaki fotoğrafları okşayıp gözyaşı döktü. DEVAMLI BİR EKSİK VAR Diyarbakır\'ın Lice İlçesi\'nde şehit düşen Kadir Görgülü\'nün annesi Mediha Görgülü, oğlunun mezarı başında gözyaşı dökerken, \"İçimdeki boşluğu hiçbir şey dolduramaz. Evladını kaybeden ne diyebilir ? Devamlı yüreğimde bir eksik var, bayram bizim neyimize\" dedi. Mardin\'in Nusaybin İlçesi\'nde şehit olan Kadir Demiryürek\'in annesi Hatice Demiryürek ise her bayram şehitliğe geldiğini söyleyerek, \"Gencecik kuzumu toprağa verdim. Resimleri koyulmuş mezar taşına. Evliydi, şehit olduğunda kızı 18 aylıktı. Kızı artık babam gelsin diyor. Bebekleriyle oynarken senin baban geldi mi, gelecek mi diye konuşuyor\" dedi.

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