(Görüntülü Haber) 'Bayrakçı dede' bu kez hareketta kullanılan tank ve jetler için nazar boncuğu yaptı

Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), (DHA) - AFYONKARAHİSAR\'ın Sandıklı ilçesinde, topladığı çakıl taşları ile şehitler, gençler ve çocuklar için tepe yamacına Türk bayrağı yapmasıyla tanınan ve \'Bayrakçı dede\' olarak bilinen Turan Kaplan (65), bu kez de \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda kullanılan tank ve jetler için katıldığı kurstan öğrendikleriyle nazar boncukları yaptı. Sandıklı Hüseyin Develi Huzurevi\'nde kalan işçi emeklisi Turan Kaplan, 2015 yılında Dağlıca- Yüksekova yolunda 16 askerin şehit olduğu saldırıdan büyük üzüntü duyarak, şehitler anısına huzurevinin karşısındaki Timurlenk Tepesi\'nin yamacına çakıl taşlarıyla 220 metrekarelik Türk bayrağı yaptı. Kaplan, daha sonra 2016 yılında çocuklar ve gençler için aynı tepeye 217 metrekarelik ve 300 metrekarelik bayraklar yaptı. İlçede \'Bayrakçı dede\' olarak tanınan Kaplan, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nce (TSK) Afrin\'deki terör örgütlerine yönelik sürdürülen \'Zeytin Dalı Harekatı\'nın ilk günlerinde askerler için emekli maaşıyla 150 çift çorap ve 10 bere alıp, gönderdi. Turan Kaplan, bu kez de Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü\'nde katıldığı kursta öğrendikleriyle \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda kullanılan jet ve tanklara takılmak üzere 35 nazar boncuğu hazırladı. İp, boncuk ve nazar boncuklarını örerek, hazırladığı el emeği ürünlerini tank ve jetlere takılmak üzere Afrin\'e göndermek istediğini belirten Kaplan, yine Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü\'ndeki kursta çakıl taşlarıyla yaptığı Türk bayrağı işlemeli hediyelik tepsiyi de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a hediye etmek istediğini söyledi. \'NAZARDAN KORUMASINI İSTİYORUM\' Turan Kaplan, askerler, millet ve devlet için bir şeyler yapmak, faydalı olmak istediğini belirterek, \"Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü\'nde 12 günlük çalışmamla yerli tank ve jetler için nazar boncuğu yaptım. Onları nazardan korumasını istiyorum. Katkım olsun istiyorum. Gönlüm isterdi Türkiye\'deki bütün tanklara göndereyim ama elimden gelen bu kadar. Katkım bu kadar. Boncuk, ip ve nazar boncuğuyla ördüm\" dedi. \'CUMHURBAŞKANI\'NA HEDİYE ETMEK İSTİYORUM\' Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 2015 yılından beri buluşmak istediğini ancak buluşamadığını anlatan Turan Kaplan, \"Düşündüm, taşındım Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü\'ndeki kursta çakıl taşları ile tepsi üzerine Türk bayrağını işledim. Cumhurbaşkanı\'ma bunu hediye etmek istiyorum ama benle buluşsun, bizzat vereyim. \'Gönder\' desin göndereyim. Buluşursam sevinirim. 2015 yılından beri buluşmak istedim ama buluşamadım\" diye konuştu.