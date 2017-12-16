(Görüntülü Haber) Baydemir: AKP’nin Filistin ve Kudüs politikası duygu sömürüsü

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- HDP Bitlis 2\'nci Olağan Kongresi yapıldı. Kongreye katılmak üzere Diyarbakır’dan karayoluyla Bitlis’e gelen HDP Sözcüsü Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir, Nur Caddesi üzerinde bulunan parti binasında partililer tarafından karşılandı. Kongrede konuşan Baydemir, Filistin’deki gelişmelere değinerek, \"AKP’nin Filistin ve Kudüs politikası müslümanlara dair politikası sadece ve sadece duygu sömürüsü politikasıdır. Yalan üzerine kurulmuş bir politikadır\" dedi. Bitlis\'te düzenlenen HDP 2\'nci İl Kongresi\'ne HDP sözcüsü Şanlıurfa milletvekili Osman Baydemir, Bitlis Milletvekilleri Mahmut Celadet Gaydalı, Mizgin Irgat, Parti Meclis Üyesi Abdurrahman Doğar ve partililer katıldı. Kongrede konuşan Baydemir, AK Parti hükümetinin Cumhuriyet tarihinin en büyük projesi olarak nitelendirdiği \'Çözüm sürecini\' tek başına iktidar olamadığı için yıktığını öne sürdü. Baydemir, şöyle konuştu: \"Tamı tamına 15 yıl önce bir siyasal hareket doğdu. Çıktı dedi ki, \"Ben ülkede bu coğrafyada yoksulluğu yeneceğim, Yasakları ortadan kaldırarak yolsuzlukla mücadele edeceğim. Halk hep beraber toplum olarak yolsuzluklardan şikayetçiydik. Yasaklardan, OHAL’den ve baskı rejimlerden bıkmıştık. \'Bizim 1 yüzüğümüz var. Bunun dışında başka bir şeyimiz yok. Biz mütedeyyiniz, inananların yanındayız\" dediler. Aradan 15 yıl geçti. 15 yıl boyunca ne istedilerse bu toplum onlara verdi. Belediye başkanlığı istediler, halk destek verdi. Milletvekili hükümet ve yetmedi Cumhurbaşkanı olmak istediler. Halk destek verdi. 7 Haziran’da \'Halk yeter\' dedi. \'Yolsuzlukla mücadele edeceğiz\' dediler. Gırtlaklarına kadar yolsuzluğa battılar. Gemiler, gemicikler, hanlar, hamamlar haddi- hesabı olmayan servetler edindiniz. \'Yasaklarla mücadele edeceğiz\' dediniz, tarihin en büyük yasakçısı oldunuz. \'Seçimle gelen seçimle gitmelidir\' dediniz, \'Seçimle geldiler seçimle gitmiyoruz\' diyorlar. Cumhuriyet tarihinin en büyük projesi olan çözüm sürecini tek başına iktidar olamadıkları için yıktılar. Seçim sonuçlarını sindiremeyip faturasını Kürt ve Türk analarına ödettiler. Tek başlarına iktidar olmalarının yegane sebebi kan dökmekti. Sen iktidarını sürdüreceksin diye bu ülkede en az 3 bin insan toprağa düştü. Ne uğruna AKP tek başına iktidar olsun diye. İnsanların silahsızlanmasına ramak kalmıştı. Silahlı mücadele olgusu bu coğrafyadan kalkacaktı. Eşitlik, özgürlük temelinde, birlikte yaşam temelinde yepyeni bir sayfa Türkiye’de ve Ortadoğu’da açılacaktı.\" FİLİSTİN POLİTİKALARINI ELEŞTİRDİ Baydemir, Filistin\'in işgal altında, mazlum olduğunu anlatırken, \"Peki ya Kürdistan ve Kürt halkı mazlum değil mi? Bitlis ili belediye başkanlarının hangisi dışarıda? Halkın iradesi gasp edilip cezaevine konulmadı mı?. Ha kayyum, ha zukkum. Bunlar zukkumun iradesidir. Milletin önüne çıkarak diyeceksiniz ki; milletin iradesi. 1 şiir okudun 4 ay cezaevine girdin. 15 yıl boyunca onun mağduriyet edebiyatını yaparak milletin duygusunu sömüreceksin, iş Kürtler\'e gelince 96 belediye başkanını cezaevine koyacaksın. İşte bu işgalin sömürge hukukunun ta kendisidir\" dedi. HDP Sözcüsü Baydemir, şöyle devam etti: \"Bütün sömürgeciler tek dişi kalmış canavar gibidirler. İnanan insanlarımızın şu an da Kudüs üzerinden Filistin üzerinden duygusunu sömürmekten başka hiçbir şey yapmıyor bu hükümet. Bir kez daha Bitlis’te açıkça söylemek istiyoruz. AKP’nin Filistin ve Kudüs politikası AKP’nin Müslümanlar\'a dair politikası sadece ve sadece duygu sömürüsü politikasıdır. Yalan üzerine kurulmuş bir politikadır. Mavi Marmara gemisine olan saldırıdan sonra onlarca insanımız hayatını kaybetmişti. Bir protokol imzaladılar. O protokolde ne diyordu biliyor musunuz? Ankara ile Kudüs arasındadır. Yani bundan 2 yıl önce \'Ey Ankara, Ey Erdoğan\' sen Kudüs’ün başkent statüsünü zaten tanımışsın. Sen Kudüs’ün İsrail’in başkenti olduğu statüsünü zaten tanımışsın. Kimi kandırıyorsun? Mazlum, inanan, mütedeyyin kesimi kandırıyorsun. Peki Kürtler sana kanar mı artık? Hayır artık Kürt inanmaz. Eğer \'Sen bir devlete işgalcisin, sen halka zulmediyorsun, sen 16 yaşındaki çocuğu cezaevine koyuyorsun\' dediğinde, dünya dönüp \'Sana sen ne yapıyorsun diye sormaz mı? Peki sen Şırnak’ta, Cizre’de, Sur’da ne yaptın? Senin siyasi rakibin olan HDP’nin eş başkanları şu anda nerede? Dünyanın başka bir yerinde var mıdır ki, sana muhalefet eden legal demokratik siyasetin öncü kadrolarını cezaevine koymak.\" \"DARBE ÖNCESİ UYARDIK\" 15 Temmuz darbe girişimi öncesi birçok kez uyarılarda bulunduklarını söyleyen Baydemir, 15 Temmuz darbe kalkışmasının esas mimarının bugünkü iktidarın icraatı olduğunu, aylarca avazları çıktığı kadar yüksek sesle uyarıda bulunduklarını söyledi. Baydemir, şöyle devam etti: \"Darbe mekaniği geliyor, iç savaş geliyor, bu politikalarınız darbecileri harekete geçiriyor dedik. 15 Temmuz’u gerekçe yapıp esas darbeyi neredeyse OHAL’ın ilanı ile getirdiniz. Hemen akabinde esas darbeyi legal siyasete getirdiniz. Şimdi darbe hukuku ile ülke yönetiyorlar. \'3 ay sürmeyecek\' dediler tam 17 ay oldu. Sormazlar mı adama; Milletin iradesi diyorsunuz. 317 sandalyeniz var, parlamentoda dilediğiniz kanunu çıkarabilirsiniz. Senin bastonun olan bir MHP’de var. İstediğin yasayı çıkarabiliyorsun. Parlamentoda milletin iradesinin şekillendiği yer ise niye OHAL ve KHK’lara ihtiyaç duyuyorsun? Onun derdi başka, o parti rejimi kurmak istiyor. Yargı, polis, belediye, valisi kaymakamı partiye ait olacak ve tek bir adam o partinin başkanı olacak ve tek bir adamın rejimi olacak. Bunun adı dünyanın neresinde olursa olsun diktatörlük olacaktır. Bunun en sonunda büyük acı, ızdırap ve gözyaşı olacaktır. HDP tam da bu noktada acılar derinleşmesin, yıkım daha fazla derinleşmesin, ölüm annelerin daha fazla göz yaşı dökmesin diye behemahal yanlıştan dönülsün diye mücadelesini sürdürmeye çalışıyor.\" Baydemir’in konuşmasının ardından seçime geçildi. Tek liste halinde gidilen kongrede Mehmet Yalçınkaya HDP İl Başkanlığına seçildi.