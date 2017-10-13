(Görüntülü Haber) Batman'da silahlı kavga: 4 yaralı

Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA) - BATMAN\'ın Cumhuriyet Meydanı\'nda, para anlaşmazlığı nedeniyle iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi, yaralandı. Meydan Mahallesi\'ndeki Cumhuriyet Meydanı\'nda, saat 14.00 sıralarında, iki grup arasında para anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine silahların da kullanıldığı kavgada her iki taraftan 4 kişi, vücutlarının çeşitli bölgelerine isabet eden mermilerle yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Bölge Devlet Hastanesi ile çevredeki özel hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı. Durumu ağır olan 1 kişinin ameliyata alındığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.