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(Görüntülü Haber) Batman'da silahlı kavga: 4 yaralı

Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA) - BATMAN'ın Cumhuriyet Meydanı'nda, para anlaşmazlığı nedeniyle iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi, yaralandı

13 Ekim 2017 20:17

Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA) - BATMAN\'ın Cumhuriyet Meydanı\'nda, para anlaşmazlığı nedeniyle iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi, yaralandı. Meydan Mahallesi\'ndeki Cumhuriyet Meydanı\'nda, saat 14.00 sıralarında, iki grup arasında para anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine silahların da kullanıldığı kavgada her iki taraftan 4 kişi, vücutlarının çeşitli bölgelerine isabet eden mermilerle yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Bölge Devlet Hastanesi ile çevredeki özel hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı. Durumu ağır olan 1 kişinin ameliyata alındığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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