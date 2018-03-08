(Görüntülü Haber) Batman Belediye Başkanvekili Aksoy: Ahmet Kaya'nın ismini kaldırmamız söz konusu olamaz

Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA) - BATMAN Vali Yardımcısı ve Belediye Başkanvekili Erkut Şevket Aksoy, dün TBMM\'de de tartışmalara neden olan Ahmet Kaya Bilgi Evi\'nin isminin değiştirildiği iddialarıyla ilgili konuştu. Huzur Mahallesi\'ndeki Ahmet Kaya Bilgi Evi\'nde açıklama yapan Aksoy, merkezin tabelasının tadilat nedeniyle yerinde olmadığını belirterek, \"Ahmet Kaya\'nın adını yaşatıyoruz. Ahmet Kaya\'nın ismi bir tesisten çıkarılsa vatandaş olarak ben üzülürüm. Gülten Hanım\'ı aradım, ancak ulaşamadım. Kendilerini burada ağırlamaktan memnuniyet duyacağız\" dedi. HDP Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan, TBMM kürsüsünde dün yaptığı konuşmada, Batman\'daki Ahmet Kaya Halkevi\'nin adının, kayyum tarafından değiştirildiğini söyledi. Bunun üzerine söz alan Ak Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı, Ahmet Kaya\'nın halka mal olmuş bir sanatçı olduğunu, müziği ve duyarlılıklarıyla her kesimi kucakladığını belirterek, konuyu araştıracaklarını ve bu tür isim değiştirmeleri uygun bulmadıklarını ifade etti. Batman Vali yardımcısı ve Belediye Başkan vekili Erkut Şevket Aksoy, TBMM\'de yaşanan tartışmaların ardından, bugün sabah saatlerinde Batman\'ın Huzur Mahallesi\'nde daha önce Halkevi olan sonra Bilgi Evi olarak değiştirilen yerde incelemelerde bulundu. Onarım çalışmaları tamamlanan ve yeni ismiyle \'Ahmet Kaya Bilgi Evi\' olan Huzur Mahallesi\'ndeki eski halk evinde açıklama yapan Başkanvekili Aksoy, Ahmet Kaya\'nın ismini yaşattıklarını söyledi. Ahmet Kaya\'nın tüm toplumun olduğu gibi kendisinin de çok sevdiği, saydığı ve zaman zaman dinlediği değerli bir sanatçı olduğunu ifade eden Aksoy, \"Ahmet Kaya\'nın ismini kaldırmamız söz konusu değil. En azından sanata ve sanatçıya olan saygının gereği budur. Bu vesileyle rahmetli Ahmet Kaya\'nın eşlerinin üzüntüsünü paylaşmak isterim. Ortada çok iyimser bir değerlendirmeyle bir yanlış anlaşma var. Bilindiği gibi dört halk evimiz vardı. Bundan arşiv fotoğraflarından anlaşılacağı gibi fiziki yapıları, hijyen koşulları çok kötüydü, mimarı standartları kötüydü. Bunları tamamen elden geçirdik. Bu aşamalardan dolayı Ahmet Kaya halk evinin levhası da indi. Bu arada halk evlerinin nerede olduğu açısından mahalleri de ekledik. \'Ahmet Kaya Halk evi yerine Huzur Mahallesi Ahmet Kaya Bilgi evi\' oldu. Bizim bölgenin kültürüne, geleneğine sanatçılarına ilişki saygın yaklaşmasında kimsenin bir tereddüttü olmasın\" dedi. GÜLTEN KAYA\'YI BATMAN\'A DAVET ETTİ Belediye kültür evine de Ressam Ahmet Güneştekin\'in ismini verdiklerini belirten Aksoy, \"Bölgemizin sanatçılarının ismini vermekten gurur duyar, keyif alırız. Bundan da hiç rahatsızlık duymayız. Bir yanlış anlaşılma olduğunu belirteyim. Onarım işleri son aşamaya geldi ve gördüğünüz gibi halk evimizde herhangi bir isim değişikliği yok. Dezavantajlı mahallerde gençlerin kültürel etkinlikleri yapabileceği, ders çalışabileceği ve zeka oyunları oynayabilecekleri tesisten biraz daha geniş 5 yeni gençlik merkezi yapacağız. Gülten hanımın, bu bilgi kirliliğine dayanan üzüntüsüne ben de üzüldüm. Ahmet Kaya\'nın ismi bir tesisten çıkarılsa, vatandaş olarak ben de üzülürüm. Gülten hanımı aradım, fakat kendilerine ulaşamadım. Durumu izah etmek ve üzüntülerini anlamak için kendilerini aradım. Fakat telefonuna da ulaşamadım. Gülten hanım arzu ederlerse, biz kendilerini burada ağırlamaktan memnuniyet duyacağız. Bu konuda hiçbir önyargımız olamaz\" diye konuştu.