(Görüntülü Haber) Başkentte doğalgaz patlaması; 3 yaralı (3)

Muhammet BAYRAM / ANKARA, (DHA) - ANKARA\'daki bir evde, kimyasal madde üretimi sırasında meydana gelen patlamada, 3 kişi yaralandı. Çankaya İlçesi\'nde bulunan Koza Sokak\'ta yaşanan olayda, edinilen bilgiye göre, bir apartman dairesinde kimyasal madde üretimi yapılırken, henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın ardından dairede bulunan 3 kişi, yanarak, can havliyle kendini dışarı attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin olayla ilgili çalışmalarının ardından polis, patlamaya ilişkin soruşturma başlattı.