(Görüntülü Haber) Başkasının yerine cezaevine girdi, 554 gün sonra 'Pardon' denildi

Felat BOZARSLAN- Serdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR\'da, bir kargo şirketinde çalışan 6 çocuk babası Engin İlgen (44), hiç gitmediği İstanbul\'da kokain ticareti yaptığı iddiasıyla 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Yeniden yapılan yargılamada, asıl suçlunun İlgen adına sahte kimlik düzenlediği belirlendi. Hayatı altüst olan ve suçsuz yere 554 gün cezaevinde tutulan Engin İlgen\'in cezasının iptaline ve 60 bin lira tazminat ödenmesine hükmedildi. Avukat Burak Göncü karara itiraz ettiklerini söyledi. İstanbul\'da 2006 yılında yapılan bir operasyonda 950 gram kokain ele geçirilirken, aralarında Diyarbakır\'da kargo şirketinde çalışan Engin İlgen\'in kimliğini kullanan bir kişinin de bulunduğu 5 kişi yakalanıp gözaltına alındı. Haklarında dava açılan 5 sanık, İstanbul 11\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nce, 5 Ekim 2007 günü \'Uyuşturucu madde ticareti yapmak\' suçundan 6\'şar yıl 3\'er ay hapis cezasına çarptırılıp, tahliye edildi. Engin İlgen\'in kimliği ile 20 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen kişi ise serbest bırakıldıktan sonra kayıplara karıştı. Güvenlik güçlerinin tüm aramalarına rağmen uyuşturucu suçundan ceza alan kişinin izine bir daha rastlanamadı. CEZAEVİNDE ÖĞRENDİ İsminin uyuşturucu kaçakçılığı suçuna karıştığından habersiz olan 6 çocuk babası Engin İlgen ise 25 Şubat 2015 günü, kardeşini ziyaret etmek üzere Mardin\'e giderken yapılan yol kontrolü sırasında gözaltına alındı. Otobüste oturduğu koltuğun kenarına sıkıştırılmış pakette 45 gram eroin bulunan İlgen, kan ve idrar tahlilinde uyuşturucu kullanıcısı olmadığı tespit edilince serbest bırakıldı. 30 Mart 2015 günü arkadaşını ziyaret etmek için Antalya\'ya giden Engin İlgen, polis kontrolünde hakkında tutuklama kararı çıktığını öğrendi. Tutuklanarak Antalya Cezaevi\'ne konulan ve hakim karşısına çıkmayı bekleyen İlgen\'e, bu kez 2006 yılında İstanbul\'da kokain ticareti yaptığı için 6 yıl 3 ay kesinleşmiş cezası olduğu kararı tebliğ edildi. Karara şaşıran Engin İlgen, hayatı boyunca İstanbul\'a hiç gitmediğini söyledi. Hakkındaki karar kesinleştiği için itirazı dikkate alınmayan Engin İlgen, hükümlü olarak hapis yatmaya devam etti. İlgen, cezaevinden çok sayıda dilekçe gönderip asıl suçlunun kendisi olmadığını bildirdi, ancak dilekçelerine işlem yapılmadı. 12,5 YIL CEZASI YARGITAY\'DA BOZULDU, BERAAT ETTİ Mardin\'deki otobüste ele geçirilen 45 gram eroin nedeniyle ayrıca 12,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Engin İlgen, karara itiraz etti. Yargıtay 9\'uncu Ceza Dairesi, 24 Şubat 2016 mahkumiyet kararını bozup, İlgen\'in tahliyesine karar verdi. Mardin\'deki dosyadan tahliye edilen Engin İlgen, İstanbul\'daki uyuşturucu dosyasından hükümlü olduğu için serbest bırakılmadı. Yargıtay\'ın hükmü bozması üzerine Mardin\'deki olayla ilgili yeniden yapılan yargılamada, üzerinde herhangi bir uyuşturucu madde ele geçirilmediği gerekçesiyle İlgen\'in beraatine karar verildi. 554 GÜN SONRA SERBEST BIRAKILDI Mardin\'deki olaydan beraat eden Engin İlgen, hükümlü bulunduğu dosyadaki cezası tamamlanmadığı için 2017 yılına kadar cezaevinde tutuldu. Bu süreçte sürekli adli makamlara başvuran İlgen\'e cevap verilmedi. İşlemediği bir suçtan dolayı 554 gün cezaevinde yatan İlgen, 16 Ocak 2017 tarihinde infaz süresi tamamlandığı için denetimli serbestlik tedbiri ile tahliye edildi. AVUKAT GÖNCÜ\'NÜN ARAŞTIRMASI İLE ORTAYA ÇIKTI Serbest bırakıldıktan sonra Diyarbakır\'a dönen Engin İlgen, avukat Burak Göncü\'den yardım istedi. İstanbul\'a giderek, 11\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'ndeki dava dosyasını inceleyen Göncü, Engin İlgen adına düzenlenen kimlik ile 2006\'da yakalanıp, 20 ay tutuklu kalan kimliği belirsiz kişinin, aslında gerçek Engin İlgen olmadığını tespit etti. Mahkemeye başvuran Göncü, müvekkilinin yeniden yargılanmasını talep etti. Dosyayı inceleyen mahkeme heyeti, İlgen\'in haksız yere tutuklu kaldığını tespit ederek, infazın durdurulması ve yeniden yargılanmasına karar verdi. Bu sırada mahkemeye başvuran avukat Burak Göncü, 2006 yılında tutuklanan kişinin Tekirdağ F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi\'ne girdiği sırada alınan parmak izi ve çekilen fotoğraflarının, Engin İlgen\'in parmak izi ve fotoğrafları ile karşılaştırılmasını istedi. PARMAK İZİ VE FOTOĞRAFTAN SUÇLU OLMADIĞI ORTAYA ÇIKTI Mahkeme heyeti, yeniden yapılan yargılama kapsamında Tekirdağ Cezaevi\'nden, 2006 yılında tutuklanan kişinin fotoğraf ve parmak izi kayıtlarını istedi. Cezaevinden gönderilen kayıtların karşılaştırılması sonucunda, 2006 yılında uyuşturucu ticareti suçundan tutuklanan kişinin gerçek Engin İlgen olmadığı ortaya çıktı. Bunun üzerine 10 Kasım 2017\'de, İlgen hakkında kesinleşen 6 yıl 3 ay hapis cezasının hükmünün iptaline karar verildi. 12 yıl önce tutuklanan ve bir süre Tekirdağ Cezaevi\'nde kalan kişinin gerçek Engin İlgen olmadığını belirten mahkeme heyeti, ayrıca İlgen\'in beraatine de karar verdi. Mahkeme heyeti, gerçek suçu işleyen ve iftira atan şüpheli hakkında suç duyurusunda bulundu. 554 GÜNE 60 BİN LİRA TAZMİNAT Kararın ardından 554 gün haksız yere tutuklu kalan Engin İlgen, avukatı Burak Göncü aracılığıyla hazine aleyhine 210 bin liralık tazminat davası açtı. Tazminat davasını kısmen kabul eden mahkeme, İlgen\'e 60 bin lira maddi ve manevi tazminat ödenmesine karar verdi. İŞ BİLE BULAMIYOR Ömrü boyunca İstanbul\'u görmemiş olan müvekkiline başkasının işlediği suçtan dolayı 6 yıl 3 ay hapis cezası verildiğini belirten avukat Burak Göncü, şunları söyledi: \"Müvekkilim, ekonomik durumu iyi olmadığı için hukuki yardım alamamış. Cezaevinden her ay dilekçe yazıp, bu kişinin kendisi olmadığını ispat etmek istemiş, ancak itibar edilmemiş. Araştırmamızda müvekkilimin parmak izinin cezaevine giren kişinin parmak iziyle uyuşmadığı ortaya çıktı. Fotoğraflar kıyaslanınca müvekkilimin suçsuz olduğu ortaya çıktı. Müvekkilimin ciddi iş kaybı ve özgürlüğünden mahrum kalması nedeniyle tazminat başvurusu yaptık. Maalesef üzücü bir şekilde, 22 aylık mağduriyetin karşılığı 60 bin lira tazminat çıktı. Bu durum hukukçu olarak bizlerin güvenini sarstı. Kararı üst mahkemelere taşıdık. Umarım bu yanılgıdan bir an önce dönülür. Kişinin hiç işlemediği, hatasının olmadığı bir suçtan, görmediği bir memlekette tutuklu kalması ciddi mağduriyet yaşattı. Halen telafisi imkansız durumda ve bu suçla anıldığı için iş bile bulamıyor. Umarım verilecek karar yıpratıcı durumu onarıcı olur.\" İşlemediği suçtan dolayı cezaevinde kaldığı için psikolojisinin bozulduğunu söyleyen Engin İlgen ise şöyle konuştu: \"Cezaevinde çok kez dilekçe gönderdim. Olumlu veya olumsuz cevap verilmedi. Kimliğimi kullanan kişinin fotoğrafını gösterdiler. Bu kişi 20 yıl önce bizim mahalledeydi. Sonra İstanbul\'a taşındılar. Kimliğimi nereden bulmuş, nasıl yapmış bilmiyorum. İsmini bile hatırlamıyorum. Bu olaydan çok mağdur oldum. Bir yıldan beri iş arıyorum. Hükümlü olduğum için kimse iş vermiyor. Mağduriyetimin giderilmesini istiyorum. En başta parmak izine bakıp serbest bırakabilirlerdi. 554 günün karşılığı bu olmamalıydı. Çok yıprandım, psikolojik tedavi gördüm. Sabahlara kadar yatamıyorum. 6 tane çocuğum var, işsizim. Hükümlüyüm diye nereye iş başvurusu yapsam reddediliyorum. Ailem bu sürede çok zorluk yaşadı, çocuklarımın psikolojisi bozuldu. İş imkanı sağlanmasını istiyorum.\"