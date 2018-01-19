(Görüntülü Haber) Başkan Şahin, öğrencilere karnelerini verdi

Eyyüp BURUN- GAZİANTEP-DHA) GAZİANTEP Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şehit Yusuf Erin Orta Okulunu ziyaret ederek öğrencilere yarıyıl karnelerini verdi. 2017-2018 eğitim ve öğretim döneminin ilk yarısı bugün sona ererken Başkan Şahin, Şehit Yusuf Erin Orta Okulunu ziyaret ederek öğrencilere karnelerini verdi. İlk olarak öğretmenlerle bir araya gelen Şahin, burada bir süre sohbet ettikten sonra sınıfları ziyaret etti. Öğrencilere yarıyıl tatilini iyi değerlendirmeleri konusunda tavsiyelerde bulunan Başkan Şahin Karne heyecan demek umut demek, gelecek demek, çalışmanın sonucu demek. Çok önemli bir gün sizin açınızdan. 15 gün dinleneceksiniz, ailenizle beraber, kardeşinizle, arkadaşınızla birlikte. Bu 15 günlük süreçte hem iyi bir şekilde dinlenen hem yeni dönem için kafanızı hazırlayın diye konuştu. Şahin daha sonra öğrencilere karnelerini vererek başarılar diledi. Okuldaki anasınıfını da ziyaret eden şahin buradaki çocuklara da karnelerini vererek oyuncak hediye etti.