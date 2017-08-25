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(Görüntülü Haber) Başkan Kocadon'dan 'sevgi ve hoşgörü kenti' açıklaması

Yaşar ANTER -Nilüfer DEMİR / BODRUM, Muğla (DHA) BODRUM Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, son günlerde Bodrum'da yaşanan asayiş olayları ile ilgili olarak Bodrum'un sevgi ve hoşgörüden beslenen bir barış kenti olduğunu, bu güzellikleri bozmaya da kimsenin

25 Ağustos 2017 19:04

Yaşar ANTER -Nilüfer DEMİR / BODRUM, Muğla (DHA) BODRUM Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, son günlerde Bodrum\'da yaşanan asayiş olayları ile ilgili olarak Bodrum\'un sevgi ve hoşgörüden beslenen bir barış kenti olduğunu, bu güzellikleri bozmaya da kimsenin gücünün yetmeyeceğini söyledi. Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, Kurban Bayramı öncesi bugün yaptığı yazılı açıklama ile Bodrum\'un bir barış, kültür, sanat ve turizm kenti olduğunu belirterek \"Asırlardan bu yana birçok farklı medeniyete ev sahipliği yapmış Bodrum, özellikle huzurdan ve barıştan yana olanların bir arada yaşadığı, dünyaca ünlü örnek bir destinasyon olarak adından söz ettirmeye devam ediyor. Bodrum\'da farklı din, dil ve ırktan insanlar bir arada yaşarlar ve hayatı sevgi tohumlarını ekerek paylaşırlar. Son aylarda bölgemizde yaşanan bir kaç münferit olayın ise bu atmosferi bozmasına asla izin vermeyeceğiz. Bodrum\'un bu güzelliklerini bozmaya çalışanlar bilsinler ki, amaçlarına ulaşamayacaklar\" dedi. Kocadon, emniyet güçlerinin yoğun çalışmalarının bu tür münferit olayların önüne geçeceğini de sözlerine ekleyerek Bodrum\'un sahipsiz olmadığını \"Geçtiğimiz günlerde Türkbükü mahallemizde genç bir kardeşimizin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan talihsiz olayın ardından süreci yakından takip eden jandarma güçleri, olayı kısa sürede aydınlatmış ve failleri adli makamlara teslim etmiştir. Detaylı ve planlı bir çalışma sonucunda failleri yakalayarak adli mercilere teslim eden Bodrum İlçe Jandarma ekiplerine çok teşekkür ederim. Bodrum\'un güvenliği için gece gündüz çalışan tüm emniyet güçlerimize, Bodrum\'un ekonomisine katkı sağlayan ve bu tür olayların yaşanmaması için çaba harcayan işletmecilerimize de ayrıca teşekkür ederim\" dedi.

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