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(Görüntülü Haber) Başkale'de kardan kapanan 2 mahalle yolu 3 günde açılabildi

Engin ERTÜRK/BAŞKALE (Van), (DHA)- VAN Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu Başkale ilçesine bağlı Aşağı ve Yukarı Dallı mahallelerinin yolunu, 3 gün süren zorlu mücadelenin ardından ulaşı

12 Şubat 2018 19:21

Engin ERTÜRK/BAŞKALE (Van), (DHA)- VAN Büyükşehir Belediyesi\'ne bağlı karla mücadele ekipleri, kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu Başkale ilçesine bağlı Aşağı ve Yukarı Dallı mahallelerinin yolunu, 3 gün süren zorlu mücadelenin ardından ulaşıma açabildi. Büyükşehir Belediyesine bağlı karla mücadele ekipleri, bir süre önce yağan kar yağışının ardından kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu Başkale ilçesine 35 kilometre uzaklıkta bulunan Aşağı ve Yukarı Dallı Mahalleleri\'nin yollarını açmak için çalışma başlattı. Ekipler, rüzgarın da etkisiyle çukur bölgelerde metrelerce yükseklikte kar kütlelerinin bulunduğu yolu, 3 gün süren çalışmanın ardından yeniden ulaşıma açarken, yaşadıkları zorlukları ve iş makinelerinin boyunu aşan kar tünellerini ise cep telefonlarıyla görüntüledi. Ekipler, çığ tehlikesi bulunan yolda zor bir çalışma yürüttüklerini, buna rağmen her iki mahalllenin yolunu ulaşıma açtıkalarını belirtti.

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