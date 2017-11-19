T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Başından yaralanan Afgan genci, köylüler buldu

Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale), (DHA) - ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde, 26 yaşındaki Afganistan uyruklu Naqıbullah Shırzad, köylüler tarafından başından ağır yaralı bulunup, hastaneye kaldırıldı

19 Kasım 2017 22:38

Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale), (DHA) - ÇANAKKALE\'nin Bayramiç ilçesinde, 26 yaşındaki Afganistan uyruklu Naqıbullah Shırzad, köylüler tarafından başından ağır yaralı bulunup, hastaneye kaldırıldı.

Bayramiç\'e 12 kilometre uzaklıktaki Türkmenli köyü yolu üzerinde köylüler, saat 16.00 sıralarında, Afganistan uyruklu Naqıbullah Shırzad\'ı başından ağır yaralı halde yerde yatarken, buldu. Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdaheleyi yaptığı yaralı genç, Bayramiç Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Başında darbeye bağlı yaralar ve kafatasında kırıklar bulunan Shırzad, hastanedeki ilk müdahalenin ardındarn durumu ağır olduğu gerekçesiyle Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne sevk edildi.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Fatih DALDALBAYRAMİÇDHABayramiçAfganistanNaqıbullah ShırzadKöylülerinBayramiç Devlet HastanesiBaşındaShırzadOnsekiz MartEğitimAraştırma HastanesiJandarma

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Hüda Kaya: Ümraniye'deki cami imamı, "HDP'liler kafir; öldürülmeleri vacip"...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

Kobe'nin helikopter kazasında öleceğini 8 yıl önce yazdı...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24