(Görüntülü Haber) Başından yaralanan Afgan genci, köylüler buldu

Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale), (DHA) - ÇANAKKALE\'nin Bayramiç ilçesinde, 26 yaşındaki Afganistan uyruklu Naqıbullah Shırzad, köylüler tarafından başından ağır yaralı bulunup, hastaneye kaldırıldı.



Bayramiç\'e 12 kilometre uzaklıktaki Türkmenli köyü yolu üzerinde köylüler, saat 16.00 sıralarında, Afganistan uyruklu Naqıbullah Shırzad\'ı başından ağır yaralı halde yerde yatarken, buldu. Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdaheleyi yaptığı yaralı genç, Bayramiç Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Başında darbeye bağlı yaralar ve kafatasında kırıklar bulunan Shırzad, hastanedeki ilk müdahalenin ardındarn durumu ağır olduğu gerekçesiyle Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne sevk edildi.



Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

