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(Görüntülü Haber) Başbakan Yıldırım'dan hastane ziyareti

Haber: Gülseli KENARLI / İstanbul DHA Başbakan Binali Yıldırım, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hastaları ziyaret etti

03 Ocak 2018 12:54

Haber: Gülseli KENARLI / İstanbul DHA Başbakan Binali Yıldırım, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde hastaları ziyaret etti. Başbakan Yıldırım, dün Tuzla\'daki konutundan çıkıp Başbakanlık Vahdettin Köşkü\'ne doğru giderken Haydarpaşa\'daki Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne uğradı. Eşi Semiha Yıldırım ile birlikte burada tedavi gören bir yakınını ziyaret edip, doktorlarından sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Başbakan, daha sonra hastane koridorlarında dolaştı. Yatarak tedavileri devam eden hastaları ziyaret etti. Vatandaşların sorunlarını dinledi. Çocuklar ile yakından ilgilendi. Başbakanlık korumaları çocuklara oyuncak dağıttı. Yaklaşık 1,5 saat hastanede kalan Yıldırım ve eşi, yetkililerden devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldıktan sonra ayrıldı.

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