(Görüntülü Haber) Başbakan Yıldırım ve Genelkurmay Başkanı Akar, şehit Oğuz Kaan Usta'nın ailesine taziye ziyaretinde bulundu
ANKARA (DHA) Başbakan Binali Yıldırım ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberlerinde Kuvvet Komutanları ile birlikte, dün Şehit Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta’nın evine taziye ziyaretinde bulundular
24 Mart 2018 12:14
ANKARA (DHA) Başbakan Binali Yıldırım ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberlerinde Kuvvet Komutanları ile birlikte, dün Şehit Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta’nın evine taziye ziyaretinde bulundular.
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