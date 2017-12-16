(Görüntülü Haber) Başbakan Yıldırım: Türkiye bölgesel ve küresel barışın güvencesidir (3)

ARDAHAN\'DA KILIÇDAROĞLU\'NU HEDEF ALDI Artvin\'den helikopterle Ardahan\'daki 25\'inci Hudut Tugay Komutanlığına inen Başbakan Binali Yıldırım, partisinin Kazım Karabekir Spor Salonu\'nda yapılan 6\'ncı olağan kongresine katıldı. Burada partililere ve toplananlara seslenen Başbakan Yıldırım, Türkiye\'nin 2000\'li yıllarda iflasın eşiğine sürüklediğini söyledi. O dönemde yaprak kımıldamadığını belirten Yıldırım, şöyle dedi: \"Yazar kasalar havada uçuşuyor. Millet sıkıntı içinde bir gecede Türkiye yüzde 50 fakirleşti. Faizler yüzde 7 bin 500\'lere tırmandı. O günler geride kaldı. Geçmişten ders alacağız ki geleceğimizi inşaa edelim. Ne dedik; Yeter söz de, karar da milletindir. Kim söyledi? Millet sevdalısı Recep Tayyip Erdoğan söylemişti. Biz hizmet, eser üretiriz. Şehirlerimizin, köylerimizin sorunlarını çöze çöze bugünlere geldik, ama bazıları var ki sadece laf üretiyor, dedikodu üretiyor, iftira, yalan. Türkiye genelinde biz bunu nasıl yaşıyorsak Ardahan\'da da aynısını görüyoruz. Yıllardır konuşanların bu ülkeye verecekleri bir şey var mı? Ardahan\'da ya da Türkiye\'nin herhangi bir yerinde eserleri var mı? Ama hizmetleri engellemek, geciktirmek için herşeyi de yapıyorlar. Bunların ne Ardahan\'a ne Türkiye\'ye ve Türkiye\'nin geleceğine hiç ama hiç bir katkıları olmadı. Yalan dolan olunca bunlarla kimse yarış yapamadı. Bunların işi hiçbir zaman yapmak olmadı, millet olmadı. Milletin derdi bunların derdi olmadı. Karalamak, varsa yoksa karalamak. Yüzde 11 büyüdük şimdi. Dünyada en fazla büyüyen ülke Türkiye. Çin\'i de, Hindistan\'ı da geride bıraktık. Ana muhalefet partisi başkanı bunu da beğenmedi. \'Bu büyüme hormonlu büyüme\' dedi. Ne diyelim \'tilki uzanamadığı üzüme koruk dermiş\' ya bunun ki de o misal. Bir kere de deki kardeşim, \'Allah razı olsun göğsümüzü kabartınız, dünyanın en hızlı büyüyen ülkesi Türkiye yaptınız.\' Ne olur gerçekleri görelim.\" KAZ VE ARI YETİŞTİRİCİLİĞİ DESTEKLENECEK Ardahan\'a yatırım müjdelerini tek tek sıralayan Başbakan Binali Yıldırım, kaz ve arı yetkiştiriciliğini de desteklemeye karar verdiklerini vurguladı. Yatırımları Türkiye\'nin kalkınması için yaptıklarına işaret eden Yıldırım, ülkemizin öneminin İstanbul\'da yapılan İslam İşbirliği toplantısı ile bir kez daha görülmeye başlandığını aktardı. Kudüs\'ün İsrail\'in başkenti ilan edilmesine tekpi gösteren Yıldırım sözlerini şöyle sürdürdü: \"Milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan, 57 İslam ülkesinin devlet ve hükümet başkanlarını İstanbul\'da acil toplantıya çağırdı ve burada dedi ki; \'Ey Amerika başkanı senin kararın bizi bağlamaz. Bizim için Kudüs\'ün İsrail\'in başkenti olarak kabul edilmesi söz konusu değildir. Bu karar hükümsüzdür, boştur.\' Bununla da kalmadık ne dedik; \'Bundan böyle Doğu Kudüs İsrail\'in değil, Filistin\'in başkenti olacak.\' İnşallah bunun için de çabalarımızı Birleşmiş Milletler nezdinde uluslararası toplantılarda dile getireceğiz. Filistin\'in daha fazla tanınması için gerekli gayreti göstereceğiz. Türkiye\'nin etrafında birçok olaylar oluyor. Terör, iç karışıklıklar, savaşlar bütün bunlara rağmen Türkiye sayesindedir ki, Türkiye 15 yıldan beri dimdik ayakta. Güçlü iktidarıyla, güçlü milli iradesiyle, darbecilere, vesayetçilere, teröristlere göz açtırmıyoruz. Milletimizin aydınlık geleceği için durmadan, yorulmadan çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz.\" \'TÜRKİYE, DÜNYANIN 13\'ÜNCÜ BÜYÜK EKONOMİSİ HALİNE GELDİ\' 2019 seçimleri için destek isteyen Binali Yıldırım, sabırla, kararlılıkla çalışacaklarını ifade etti. Türkiye\'yi daha da büyütmek için, milletin yüzünü daha fazla güldürmek için var güçleri ile gayret edeceklerini söyleyen Başbakan Binali Yıldırım, \"Sınırlarımızın dışında ne olup bittiği bizi ilgilendirmez diyemeyiz. Sadece içerde değil, dışarda da terör örgütlerine karşı ülkemize plan kuran odaklara karşı amansız mücadelimizi devam ettireceğiz. Türkiye\'nin dünyaya sağırlaşmasına, sağırlaştırılmasına asla izin vermeyeceğiz. Köhne tartışmalarla, boş işlerle vaktimizi heba etmeyeceğiz. Birlik, beraberlik için tek yürek halinde geleceğe doğru emin adımlarla yürüyecek, inşallah bütün hayallerimizi gerçeğe döndüreceğiz. Bugüne kadar nasıl dağ gibi sorunları dağ gibi çözümlere ulaştırdıysak, bundan sonra da aynısını yapacağız. Türkiye artık sıradan bir ülke değil. Türkiye dünyanın 13\'üncü büyük ekonomisi haline geldi. Dünyanın en büyük projelerini yapan ülkenin adıdır Türkiye. En büyük havalimanını Türkiye yapıyor. En uzun asma köprüyü Türkiye yapıyor. En derin su altı tünelini Türkiye yaptı. Türkiye\'ye de, aziz milletimize de Ardahanlılar\'a da bu yakışır.Türkiye\'nin yarını bugünden daha güzel olacak. Geleceğimiz aydınlık olacak. Türkiye bölgenin parlayan yıldızı olmaya devam edecek. Bölücülükle, FETÖ\'cülükle milletimizin arasına nifak sokmaya çalışanlara asla göz açtırmayacağız\" dedi. Başbakan Binali Yıldırım, konuşmasının sonunda \'Samanyolu\' şarkısını söyleyen partili kadınlara teşekkür etti. Yıldırım\'ın valilik ziyaretiinin ardından helikopterle Kars\'a geçip, buradan havayoluyla İstanbul\'a gideceği öğrenildi. Deniz BAŞLI-Dinçer AKTEMUR-Alper TURGUT/ ARDAHAN, (DHA)-