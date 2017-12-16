(Görüntülü Haber) Başbakan Yıldırım: Türkiye bölgesel ve küresel barışın güvencesidir

Fatih TURAN-Osman ŞİŞKO-Adem GÜNGÖR/ARTVİN, (DHA)- BAŞBAKAN Binali Yıldırım partisinin Artvin İl Olağan Kongresi\'nde konuştu. ABD Başkanı Donald Trump\'ın Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanıma kararına tepki gösteren Başbakan Yıldırım, \"Böyle oldubittilerle Kudüs\'ü İsraillilere vermek Amerika\'nın hakkı da değil, haddi de değil. Türkiye bölgesel ve küresel barışın güvencesidir. Türkiye kendisi için ne istiyorsa komşuları için de aynı şeyi istiyor. Türkiye\'yi hesaba katmadan bu bölgede hiç kimse plan, proje yapmasın. Hiç kimse bölgemizde kafasına göre iş tutamaz\" dedi. Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Artvin 6\'ncı Olağan İl Kongresi\'ne katılmak üzere Kars\'tan helikopterle geldiği Artvin\'de Vali Ömer Doğanay ve il protokolünce karşılandı. Karşılamada yöresel kıyafetli öğrenciler Başbakan Yıldırım\'a çiçek verdi. Ardından Başbakanlığa ait otobüse binen Yıldırım kente vatandaşları selamladı. Yıldırım, daha sonra kongreye geçti. Artvin Spor Salonu\'nda düzenlenen kongreye Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, milletvekilleri ile çok sayıda partili katıldı. \"TÜRKİYE BARIŞIN GÜVENCESİDİR\" Kongredeki konuşmasında ABD Başkanı Trump\'ın Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanıma kararını eleştiren Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye’de İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesi\'nde Doğu Kudüs\'ün Filistin\'in başkenti olarak tanındığını hatırlattı. Başbakan Yıldırım şöyle konuşu: \"Güçlü olmak, beraber olmak, birlikte olmak mecburiyetindeyiz. Bildiğiniz gibi ülkemizin etrafında birçok savaş var, terör faaliyetleri var. Milletimizin güvenliği için amansız şekilde terörle mücadelemizi de sürdürüyoruz. Bir olay bitmeden yeni bir olayla karşılaşıyoruz. İşte ABD Başkanı sorumsuz ve hukuksuz bir kararla Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti ilan etti. Bölge gerçekleriyle bağdaşmayan bu karar bizim için yok hükmündedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın da katılımıyla olağanüstü bir zirve gerçekleştirildi. İşte bu zirve de gösterdi ki Kudüs ve Filistinliler yalnız değil. Böyle oldubittilerle Kudüs\'ü İsraillilere vermek Amerika\'nın hakkı da değil, haddi de değil. Türkiye barışın, huzurun ve demokrasinin güvencesi olan bir ülkedir. Türkiye bölgesel ve küresel barışın güvencesidir. Türkiye kendisi için ne istiyorsa komşuları için de aynı şeyi istiyor. Türkiye\'yi hesaba katmadan bu bölgede hiç kimse plan, proje yapmasın. Hiç kimse bölgemizde kafasına göre iş tutamaz. Hiç kimse 2 milyarlık İslam dünyasına \'ben yaptım oldu\' anlayışıyla hareket edemez.\" KILIÇDAROĞLU\'NA YÜKLENDİ CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'na da eleştiriler yönelten Başbakan Yıldırım sözlerine şöyle devam etti: \"Bütün uluslararası platformlarda Filistin\'e sahip çıktık, bundan sonra da sahip çıkmaya devam edeceğiz. Türkiye\'nin bölge barışı için neler yaptığını bütün dünya biliyor. Mazlum kardeşlerimize nasıl sahip çıktığımızı görüyor. Bunu görmeyen birileri de var. Mesele Sayın Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde bütçe görüşmelerinde Meclis\'te, Kudüs\'teki temsilcimizin büyükelçi düzeyinde olduğunu söylemişti. Bakıyorum Kemal Bey bunu diline dolamış. Bilmeden, incelemeden konuşmaya devam ediyor. Acaba bunu bilgisizlikten mi yapıyor, yoksa yine hesabı yanlış mı yapıp verdiler? Orasına artık siz karar verin.\" \"KUDÜS BUGÜN MASUMDUR\" Türkiye\'den başka Kudüs\'te büyükelçiliği olan ülke olmadığını vurgulayan Başbakan Yıldırım şunları kaydetti: \"Artvin’den, komşu topraklarından, serhat şehrinden bir kez daha söylüyorum: Kudüs bugün masumdur, İsrail işgali altındadır. Bu içimize sinen, kabul ettiğimiz bir şey değildir. Hukuki bir durum değildir, filli bir durumdur. Filistin devleti bu işgal nedeniyle Kudüs\'ün içinde egemenlik haklarını kullanamıyor. Filistin devletinin tanınması ve Filistin\'in başkent olarak Doğu Kudüs\'ün statüsünün bütün dünya tarafından kabul edilmesi için Türkiye, diğer ülkelerle beraber yoğun bir mücadele veriyor. Türkiye bu konuda dünyanın vicdanına adeta öncülük ediyor. Bugün Kudüs Başkonsolosluğu olarak faaliyet gösteren misyonumuz, fiiliyatta Filistin devleti nezdindedeki büyükelçi olarak görev yapmaktadır. Daha açık söyleyelim: Bizim Kudüs\'te ikamet eden büyükelçimiz Filistin nezdindeki büyükelçimizdir. Bizden başka da Kudüs\'te büyükelçilik seviyesinde Filistin için bir misyon açan yoktur. Olay bu kadar nettir. İsrail ister bunu kabul etsin ister etmesin bu gerçek değişmez, bizim kararımız değişmez. Şimdi de Doğu Kudüs\'ü, biliyorsunuz zirve toplantısı sonunda Filistin\'in başkenti olarak ilan etti. Bahsettiğim bu uygulama mevcut şartlarda diplomatik olarak bu aşamada alınabilecek en ileri karar olup, dünyada tektir. Kudüs\'te 1940\'lardan kalma 9 tane başkonsolosluk var bir de Vatikan temsilciliği var. Bunların hiç birisi Türkiye gibi bir uygulamayı gerçekleştirmiyor. İslam İşbirliği Teşkilatı zirvesiyle ilk adımı da atmış olduk. Ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak için 15 yıldır gece demeden gündüz demeden gayret ediyoruz. Sizin duanız, desteğiniz arkamızda olduğu müddetçe, ülkemiz için üretmeye yorulmadan, yılmadan devam edeceğiz.\" GRİP OLDUĞUNU SÖYLEDİ Konuşması sırasında grip olduğu için sesinde sorun olduğunu da dile getiren Başbakan Yıldırım, hükümetlerinin kente ve bölgeye yaptığı ve yapacağı yatırımları anlatarak konuşmasını tamamladı. Öte yandan, tek liste ile gerçekleşen kongrede mevcut başkan Erkan Balta yeniden Ak Parti Artvin İl Başkanlığı\'na seçildi.