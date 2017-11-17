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(Görüntülü Haber) Başbakan Yıldırım, Şırnak'ta üs bölgesini ziyaret etti -3

Felat BOZARSLAN- Sekvan KÜDEN- Burak EMEK- Mehmet Selim YALÇIN/ŞIRNAK, (DHA)- BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Şırnak gezisi kapsamında önce Namaz Dağı'nda bulunan askeri üs bölgesini ziyaret ederek, askerlerle görüştü

17 Kasım 2017 17:30

Felat BOZARSLAN- Sekvan KÜDEN- Burak EMEK- Mehmet Selim YALÇIN/ŞIRNAK, (DHA)- BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Şırnak gezisi kapsamında önce Namaz Dağı\'nda bulunan askeri üs bölgesini ziyaret ederek, askerlerle görüştü. Başbakan Yıldırım, daha sonra yapımı tamamlanan caminin açılışını yapmak üzere Şırnak kent merkezine geçti.







Başbakan Binali Yıldırım, Yardımcısı Bekir Bozdağ, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile birlikte bugün saat 10.00 sıralarında Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı\'na geldi. Yıldırım, buradan helikopterle, 12 gündür PKK terör örgütüne karşı operasyon düzenlenen Namaz Dağı üs bölgesine geçti. Başbakan Yıldırım, burada operasyona katılan askeri birlikleri denetleyerek, operasyon bölgesini gezdi.







Yıldırım, daha sonra, Şırnak 23\'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı\'na geldi. Başbakan Yıldırım, daha sonra 2015-16 yılında meydana gelen terör olayları sırasında tahrip olan Türkiye Diyanet Vakfı tarafından yeniden onarılan Geylani Camisi\'ne geçti. Geylani Camisi\'nin açılışını yapacak Başbakan Yıldırım, burada cuma namazı kıldıktan sonra vatandaşlara hitaben konuşma yapacak. 







Başbakan Yıldırım, Şırnak\'taki temaslarının ardından Cizre İlçesi\'ne geçecek.

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