(Görüntülü Haber) Başbakan Yıldırım: Öğrencilerimizi TEOG stresinden kurtaracağız (7)

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİ ZİYARET ETTİ Hasan KIRMIZITAŞ, Ali LEYLAK, Hadi KURT, Mehmet SEZGİN Başbakan Binali Yıldırım, kanaat önderleri ve STK temsilcileri ile yaptığı toplantının ardından Büyükşehir Belediyesi\'ni ziyaret etti. Otobüsle belediye önüne gelen Başbakan Yıldırım, burada kendisini bekleyenlerin sevgi gösterisiyle karşılaştı. Kalabalığın yanına giderek tokalaşan ve bir süre sohbet eden Başbakan Yıldırım, daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi\'den yürütülen çalışmalara ilişkin bilgiler aldı.