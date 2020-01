(Görüntülü Haber) Başbakan Yıldırım: Kuzey Irak yönetimi ne karar alırsa alsın artık yaptıkları tahribatı telafi edecek sonuç doğurmayacağı aşikar(3)

Hakime TORUN / ANKARA, (DHA) - BAŞBAKAN Binali Yıldırım Kuzey Irak\'taki referandum ve sonrasındaki açıklamalara ilişkin, \"Kuzey Irak yönetimi ne karar alırsa alsın artık, bugün geldiğimiz noktada onların alacağı kararın yaptıkları tahribatı telafi edecek bir sonuç doğurmayacağı aşikardır. Yanlış hesap yapmışlardır. Yanlış hesap da Ankara\'dan, Bağdat\'tan, Tahran\'dan geri dönmüştür. Bundan sonra İran, Türkiye, Irak olarak bölgenin huzuru, güvenliği, terörle mücadele için daha etkin bir çalışma içerisinde olacağız\" dedi. Başbakan Binali Yıldırım, Somali Başbakanı Hasan Ali Hayri ile ortak basın toplantısında konuştu. Irak Başbakanı İbadi\'nin ziyaretine ilişkin Başbakan Yıldırım, \"Irak\'a ana girişimiz olan Habur kapısı, Halil İbrahim kapısının Irak merkezi idaresine teslim edilmesi konusunda birlikte çalışıyoruz. Tabii bu sınır kapısının kontrolünün Irak merkezi hükümetine geçmesiyle beraber, mevcut güzergah Kuzey Irak\'tan devam etmekte ve oradan Kerkük\'e, Bağdat\'a uzanmaktadır. Onun yanı sıra Habur\'un biraz daha batısından, Habur bölgesinden yeni bir güzergahın da açılması konusunu görüştük. Irak tarafı da müspet bakıyor ve bu kapının açılması konusunda da birlikte çalışacağız. Bunun kararını aldık\" diye konuştu. \"KUZEY IRAK YÖNETİMİ NE KARAR ALIRSA ALSIN TAHRİBATI TELAFİ EDECEK BİR SONUÇ DOĞURMAYACAĞI AŞİKAR\" Başbakan Yıldırım, Kuzey Irak\'taki referandum ve sonrasındaki açıklamalara ilişkin, \"Kuzey Irak yönetimi ne karar alırsa alsın artık, bugün geldiğimiz noktada onların alacağı kararın yaptıkları tahribatı telafi edecek bir sonuç doğurmayacağı aşikardır. Yanlış hesap yapmışlardır. Yanlış hesap da Ankara\'dan, Bağdat\'tan, Tahran\'dan geri dönmüştür. Bundan sonra İran, Türkiye, Irak olarak bölgenin huzuru, güvenliği, terörle mücadele için daha etkin bir çalışma içerisinde olacağız. Orada yaşayan masum insanlar ile bir meselemiz yok. Onların geleceğini düşünmeden kişisel hırsları yüzünden onların huzurunu, geleceğini tehlikeye atan yöneticilere sözümüz var. Sözümüzü de söyledik. Geçen zaman bizi haklı çıkardı. İnşallah bu ve benzer maceralara kalkışma olmaz. Bölgede yeterince zaten sorun var. Bütün bu sorunları bir kenara bırakıp fırsattan istifadeye kalkmanın oldu bitti yapmanın ne kadar yanlış olduğu ortaya çıkmıştır\" \"SOMALİ\'NİN TERÖRLE MÜCADELESİNDE HER BAKIMDAN YANLARINDA OLACAĞIZ\" Yıldırım, \"Somali\'nin terörle mücadelesinde her bakımdan yanlarında olacağız. Her türlü desteği vermeye devam edeceğiz\" dedi. \"DÜNYANIN KESİNLİKLE BİZİ ACI İÇİNDE SIKINTI İÇİNDE BİR ÜLKE OLARAK GÖRMESİNİ İSTEMİYORUZ\" Somali Başbakanı Hasan Ali Hayri, \"Somali\'yi yeniden inşa etmek istiyoruz. Dünyanın kesinlikle bizi acı içinde sıkıntı içinde bir ülke olarak görmesini istemiyoruz. Dünyanın bizi bir umut devleti olarak, refah için bir fırsat olarak görmesini istiyoruz. Halkımız için çok daha iyi bir hayat istiyoruz\" dedi.