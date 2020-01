(Görüntülü Haber) Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ'dan KKTC ziyareti

Ali Ruhluel / Lefkoşa 28 Ağustos (DHA) - Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, göreve gelmesinin ardından ilk yurt dışı ziyaretini KKTC’ye gerçekleştirdi. Akdağ, KKTC temasları çerçevesinde ilk olarak KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından kabul edildi. Recep Akdağ, kabulde Türkiye’nin her zaman adada eşit haklara dayalı bir çözümden yana olduğunu ve bu duruşunun devam ettiğini vurguladı. Akdağ: “Türkiye Cumhuriyeti olarak hep çözümden yana olduk, eşit haklara dayalı, iki toplumun barış içerisinde yaşamasını başından beri talep ettik” Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ kabulde yaptığı konuşmada, Türkiye’nin KKTC ile ilişkilerini takip etme hususunun “şerefli bir vazife” olduğunu, babasının Barış Harekatı’nın yer aldığı 1974’te milletvekili olduğunu, kendisinin de 14 yaşında olduğunu ve adada yer alan olayları tüm çıplaklığıyla, detaylarıyla takip ettiğini kaydetti. Türkiye’nin her zaman Kıbrıs Türk halkının yanında olduğunu vurgulayan Akdağ, üstlendiği görevde en iyisini yapmaya çalışacağını söyledi. Akdağ, Türkiye’nin her zaman çözümden yana tavrı olduğunu; Kıbrıs Türk halkının, Kıbrıs Rum tarafı ile eşit haklara sahip, güvenliği sağlanması gereken, refahı hak eden bir toplum olduğunun altını çizerek, “Türkiye Cumhuriyeti olarak hep çözümden yana olduk, eşit haklara dayalı, iki toplumun barı içerisinde yaşamasını başından beri talep ettik. Ortak bir çözümün bulunması her zaman takip ettiğimiz yol olmuştur bundan sonra da bu yola devam edeceğiz” dedi. Akdağ, sağlık alanında Türkiye’de yaşanan dönüşümün örnek teşkil edecek nitelikte olduğunu, KKTC’de de ihtiyaç duyulan dönüşüme yardımcı olmaya hazır odluğunu söyledi. Akıncı: “ucu açık bir müzakere sürecinin bizi bir yerlere götürmediği çok net olarak ortaya çıktı. aynı anlayış, aynı metodlarla, aynı yere varırsınız” KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ise kabulde yaptığı, “Ucu açık bir müzakere sürecinin bizi bir yerlere götürmediği çok net olarak ortaya çıktı. Aynı anlayış, aynı metodlarla, aynı yere varırsınız, başka yere varmazsınız. Bunları da yıllardır denedik. Şimdi bir düşünme dönemidir. Rumların da, Birleşmiş Milletlerin de bizim de, değerlendirmelerimizi yapıp en sağlıklı yol ve yöntemi bulmamız gerekmektedir” dedi. 2004’de referanduma sunulan planın Rum tarafınca ret edilmesine rağmen Rum tarafının Avrupa Birliği üyesi yapıldığını, Kıbrıs Türk tarafının ise plana evet demesine rağmen Rum tarafının hayır demesi yüzünden AB’nin dışında bırakıldığını hatırlatan Akıncı, Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından sürdürülen müzakere sürecinde, İsviçre’de yapılan zirvede, Türkiye ve Kıbrıs Türk tarafının iyi niyetli yaklaşımlarına karşılık bulmadığını anlattı. Kıbrıs Rum kesiminde Şubat 2018’de seçimlerin yapılacağını, bu sürecin kendileri için bir “yüzleşme” dönemi olmasını temenni ettiğini kaydeden Akıncı, adada ne istediklerine karar vermeleri gerektiğini söyledi. “Barış içinde birlikte var olmanın koşullarını beraber yaratmak zorundayız” Cumhurbaşkanı Akıncı, KKTC’nin tanınmamış olmasına rağmen kurumlarıyla bir varlık olduğunu, bir devleti bulunduğunu, Kıbrıs Rum tarafının bunu kabul etmesi gerektiğini kaydederek, “Ya bizimle yönetimi paylaşmayı içlerine bir şekilde sindirecekler, ki bunu başaramadılar, göstermediler, ya da bu iki ayrı çatı altında yan ayana yaşamanın koşullarını oturup bizimle konuşacaklar. Yani bir adada birlikte yaşamanın, barış içinde birlikte var olmanın koşullarını beraber yaratmak zorundayız” dedi. KKTC’deki iç sorunların ertelenmeden giderilmesi gerektiğini, bir çözümün sorunları akşamdan sabaha çözemeyeceğini dile getiren Akıncı, “Ucu açık bir müzakere sürecinin bizi bir yerlere götürmediği çok net olarak ortaya çıktı. Aynı anlayış, aynı metotlarla, aynı yere varırsınız, başka yere varmazsınız. Bunları da yıllardır denedik. Şimdi bir düşünme dönemidir. Rumların da, Birleşmiş Milletlerin de, bizim de, değerlendirmelerimizi yapıp en sağlıklı yol ve yöntemi bulmamız gerekmektedir” şeklinde konuştu. Bakan Akdağ adada yapacağı temasların ardından yarın yurda dönmesi bekleniyor.