(Görüntülü Haber) Başbakan Yardımcısı Işık: Terör belası bölgedeki yatırımları engelliyor

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)- BAŞBAKAN Yardımcısı Fikri Işık Işık, terör belasından dolayı iş adamlarının bölgeye yatırım yapmadığını söyledi. Dün geceyi Hakkari\'de geçiren Başbakan Yardımcısı Işık, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere helikopterle Yüksekova ilçesine geçti. Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, AK Parti Hakkari il Başkanı Emrullah Gür ve kurum amirleri tarafından karşılanan Başbakan Yardımcısı Işık,ilk olarak ilçedeki Aile Destek Merkezini ziyaret edip, buradaki kadın kursiyerlerle bir araya gelip sohbet etti. Başbakan Yardımcısı Işık, terör belasının bölgedeki yatırımlarını engellediğini ve bundan dolayı iş adamlarının bölgeye gelip yatırım yapamadığını belirterek şöyle konuştu: \"Yatırım yapmadığı zaman da, burada istihdam olmuyor, iş imkanıı olmuyor. Allahın izniyle yavaş yavaş bu tür şeyler aşılıyor. Yakında iş yerleri, fabrikalar kurulacak. Kuruldukça sizler çalışacaksınız. Sizin kardeşleriniz, çocuklarınız çalışacak. İnşallah bunun için gayret gösteriyoruz. Sizler de gayret gösterin. Bu memlekette yapılan en büyük kötülük Hakkari ve Yüksekova denince herkesin aklına terör geliyor. Halbuki, bu kadar Allah vergisi güzellik varken, insanlar buraya sadece turizim için gelseler, Yüksekova\'daki kardeşlerimiz işsiz kalmaz. Burası, yatırım alsın diye gayret ediyoruz. Yeni bir program açıklandı. İnşallah yatırımlar gelecek. Sizler de gayret ederseniz ben emin ki; kısa bir sürede güzel şeyler olacak.\" Başbakan Yardımcısı Işık, daha sonra polisevine geçerek, burada ilçedeki sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle basına kapalı toplantı yaptı.