(Görüntülü Haber) Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu: Teör, ortak değer olan her şeye düşman (2)

Canan ALTINTAŞ- Serdar SUNAR- Ahmet ÜN- Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)- BAŞBAKAN Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Diyarbakır\'ın merkez Sur ilçesinde, terör örgütünün 14 tarihi esere zarar verdiğini belirterek, \"Bunun 12\'si Vakıflar Genel Müdürlüğü\'ne ait eserlerdi. Terör sadece insana, belli bir düşünceye, İslam\'a değil, insanlığın ortak değeri olan her şeye karşı büyük bir düşmanlık göstermektedir\" dedi. Bir dizi incelemelerde bulunmak üzere Diyarbakır\'a gelen Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Vali Hasan Basri Güzeloğlu\'nu makamında ziyaret etti. Valilik ziyaretinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, Diyarbakır\'ın son 30 yıldır hiç hak etmediği bir şekilde terörle anılır hale geldiğini söyledi. Çavuşoğlu, \"Kısa bir dönem önce, sadece insanlığa değil, aynı zamanda tarihi, kültürel ve vakıf kültür varlıklarına da girişilen ve terör nedeniyle maruz bırakılan o yıkımı ortadan kaldırmak için, gerçekleştirmekte olduğumuz restorasyon projelerimizi, devam eden projelerimizi tekrar masaya yatıracağız. Diyarbakır’ı en kısa sürede medeniyet beşiği olarak turizme tekrardan bir cazibe merkezi yapmak için Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak üzerimize nelerin düştüğünün planlamasını yaparak, çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Diyarbakır hiç hak etmediği bir şekilde, son 30 yıldır terörle anılır oldu. Burada maalesef yıkım oldu, insanlar öldürüldü. Genç, çocuk, yaşlı, kadın, erkek demeksizin maalesef birçok canımızı yitirdik. Ama her ne olursa olsun bizler insanı yaşatmanın, birliğin ve beraberliğin, yaşatma medeniyetinin öncelendiği bir yerde, Diyarbakır’da bu defa yeni bir vizyonla vakıflar adına ortaya çıkacağız\" diye konuştu. \'5 MİLYON TURİST HEDEFİ İÇİN ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPACAĞIZ\' Çavuşoğlu, Sur\'da terör örgütünün 14 tarihi esere zarar verdiğini belirterek şunları söyledi: \"Bunun 12\'si Vakıflar Genel Müdürlüğü\'müze ait eserlerdir. Terör sadece insana, belli bir düşünceye, sadece İslam\'a değil, insanlığın ortak değeri olan her şeye karşı büyük bir düşmanlık göstermektedir. Nitekim bugün restore ettiğimiz eserler arasında yine terör tarafından harabe haline getirilmiş Ermeni Protestan Kilisesi, Ermeni Katolik Kilisesi de var. Bunların da restorasyonunu gerçekleştiriyoruz.\" Diyarbakır\'ın tekrar cazibe merkezi olması, kente 5 milyon turistin gelmesi için üzerlerine düşeni gerçekleştirmeye devam edeceklerini söyleyen Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü: \"Bizim ecdadımız taştan bir medeniyet örmüştür. Sadece insanlara değil, bilumum canlılara bir hizmet etme gayesiyle vakıflar oluşturmuştur. Bizim medeniyetimiz, Diyarbakır\'daki, Türkiye\'deki ve bütün bölgemizdeki medeniyeti yaşatma üzerine kurulmuş bir medeniyettir. Birlik ve beraberlik üzerine kurulmuş bir medeniyettir. \'Bir insanı öldürmenin bütün bir insanlığı öldürmek olduğu, bir insanı yaşatmanın bütün bir insanlığı yaşatmak olduğu\' tasavvurundan hareketle bir medeniyet tasavvuru ortaya koyuyoruz. Güzel işler olacak. Diyarbakır\'ımız genişleyecek, gelişecek, kalkınacak, insanımız selametle, barış, huzur içerisinde Diyarbakır\'ın kendi kodlarına yakışacak bir tarzda, burada hayatını idame ettirecek. Terörle etkili bir mücadelemiz var. Bunu sürdürmeye devam edeceğiz. Önümüzdeki süreç bölgemiz için de Diyarbakır için de çok güzel işlerin gerçekleştirileceği bir süreç olacaktır.\" Vali Hasan Basri Güzeloğlu ise Diyarbakır\'ın sahip olduğu kültürel varlıkların, vakıf eserlerinin ve Vakıflar Genel Müdürlüğü üzerinden gerçekleştirilen restorasyon projelerinin kent için özel bir değer olduğunu belirtti. Güzeloğlu, \"Hem ibadet hem eğitim hem de kültür anlamında çok güzel katkılar sunacak. Diyarbakır\'daki huzur ortamının, birlik ve beraberliğin, devam eden hükümetimizin ve yerel yönetimlerimizin gayret ve çalışmalarının tek bir amacı var: İnsanımıza hizmet etmektir\" dedi. \'BURSA\'MIZIN BAŞI SAĞ OLSUN\' Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu ve beraberindekiler daha sonra Sur\'daki Tarihi Ulu Camii\'ye gelerek burada öğle namazını kıldı. Cami çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, Bursa\'nın Gürsu ilçesinde bir tekstil fabrikasındaki buhar kazanında meydana gelen patlamayla ilgili de konuştu. Çavuşoğlu, \"Şu ana kadar maalesef 5 ölü, 14 civarında yaralımız var. Anbean takip ediyoruz. Sayın Valimiz ve ilimizin yetkilileri olay mahallinde gerekenleri yapıyorlar. Gerekli incelemeleri başlattık, takipteyiz. Çok şiddetli bir patlama. Buhar kazanında, çevre fabrikalarda ve orada bulunan araçlarda da zarar verebilecek mahiyette bir patlama. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah\'tan rahmet diliyor, ailelerine sabır niyaz ediyorum. Bursa\'mızın ve diğer işçilerimizin başı sağ olsun\" dedi. DİYARBAKIRLILAR\'A TEŞEKKÜR ETTİ Çavuşoğlu, buradaki konuşmasında, Diyarbakırlılara da teşekkür ederek şunları söyledi: \"Son zamanlarda devletimizin hükümetimizin kararlı tutumu çerçevesinde sürdürmüş olduğumuz terörle mücadele konsepti, gerçekten çok etkili oldu. Ben Diyarbakır insanımıza bu süreçte vermiş oldukları destek için çok teşekkür ediyorum. Biz yaşatan tarafız, bize göre bizim siyasi anlayışımız ve felsefemize göre, biz bir insanı yaşatmanın bütün bir insanlığı yaşatmak olduğunu düşünüyoruz. Bir insanı öldürmenin de bütün bir insanlığı öldürmek olduğunu düşünüyoruz. Onun için yaşatmanın tarafı olarak, birliğin ve beraberliğin tarafı olarak öldürmenin, canice katletmenin, tarihi ve kültürel eserlere kastetmenin yanında yer alan ve burada bu eylemleri gerçekleştirenlere karşı mutlaka halkımızla beraber kazançlı olacağız. Bizim yolumuz, hakkın, hakikatin, birliğin ve beraberliğin yolu.\" Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu ve beraberindekiler, esnaf ziyaretinin ardından tarihi İçkale\'de ve Fatihpaşa Mahallesi\'ndeki Kurşunlu Camii\'de incelemelerde bulundu, buradaki çalışmalar hakkında bilgi aldı.