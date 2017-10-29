(Görüntülü Haber) Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu: Selçuklu da, Osmanlı da, Cumhuriyet de bizim

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA) - BAŞBAKAN Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Türkiye Cumhuriyeti\'nin tarihinden ve geçmişinden asla kopmadığını belirterek, \"Selçuklu da, Osmanlı da, Cumhuriyet de bizimdir. Bundan sonra da ilelebet devam edecek, vatan da bizim olmaya devam edecektir\" dedi.



Bursa\'nın Kestel İlçesi\'nde esnafı ziyaret eden Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, daha sonra ilçe belediyesi tarafından yaptırılan Kestel Kültür Sanat Merkezi\'nin açılışına katıldı. Açılışa, Çavuşoğlu\'nun yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Atilla Ödünç, Ak Parti İl Başkanı Ayhan Salman, Kestel Kaymakamı İskender Yönden, Kestel Belediye Başkanı Yener Acar ve Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık ile çok sayıda vatandaş katıldı.



Burada konuşan Hakan Çavuşoğlu, Türkiye’nin yaklaşık 100 yıl önce kendi küllerinden yeniden doğduğunu belirtti. 6 yıl sonra cumhuriyetin 100\'üncü yıldönümünü kutlayacaklarını belirten Hakan Çavuşoğlu, \"Bizim tarihimiz ve geçmişimiz, devlet ve millet anlayışımız bundan çok daha öncesine dayanan, bin yılı aşan bir tarihi seyre tabidir. Dolayısıyla bugün cumhuriyetimizi kutlarken, sadece cumhuriyetle başlayan bir tarihi değil, daha önceki bin yıllık tarihimizin temeli üzerine yeni ve modern bir anlayışla tesis edilen cumhuriyeti kutlamamız gerekiyor. Türk milleti değerleriyle ve devlet zihniyetiyle çok köklü bir devlettir. Türk devletinin geçmişi sadece 100 yılla kaim değildir. Türk milletinin geçmişi, baktığınız zaman 2 bin yıl öncesine kadar kaim olan bir geçmişe sahiptir\" dedi.



Bazı kesimlerin geçmişi yok saymaları ve itibarsızlaştırmalarının toplum nazarında kabul görmediğini belirten Hakan Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:



\"Cumhuriyetimiz o büyük geçmiş medeniyet ve tarihin bir devamıdır. Cumhuriyetimiz, ecdadımızın küllerinden yeniden doğarak gelecek nesillere ve bizlere emanet ettiği büyük bir devlettir. Bazı kesimlerin geçmişi yok saymaları ve itibarsızlaştırmaları, bu milletin nazarında karşılık bulmamıştır. Selçuklu da Osmanlı da Cumhuriyet de bizimdir. Bundan sonra da ilelebet devam edecek, vatan da bizim olmaya devam edecektir. Biz Anadoluya bundan tam 946 yıl önce Alparslan komutasındaki Malazgirt Zaferi ile ayak basmış, bizden kat be kat büyük ordulara sahip orduları yenerek vatan aşkıyla bu mücadeleye sarılarak Anadolu\'yu kendimize vatan kıldık. Anadolu\'dan ortaya çıkan erenler, dünyanın birçok bölgesine giderek bu medeniyeti oralara taşımak suretiyle büyük bir medeniyet ortaya çıkardılar. Selçuklu ve Osmanlı yaklaşık 22 milyon metrekarelik kara parçasında her nerede hüküm sürdüyse orada barış, huzur ve adaletin adresi oldu, ama ne yazıkki bugün medeniyet coğrafyamıza baktığımız zaman oralarda hep bir kanın, vahşetin ve şiddetin hakim olduğunu görüyoruz. Bu durum bizi son derece üzüyor. Bugünlerde Ortadoğu coğrafyasında ve bölgemizin etrafında yaşanan hadiseleri 100 yıl öncesiyle değerlendirmek durumundayız. Geçmişte yaşananları göremezsek, bugün neler yapılmak istendiğinin idrakinde ve farkında olamayız ve maalesef biz kaybederiz. Kaybetmek istemiyorsak, geçmişimizi iyi okumalı ve tarihimizi tekrar gözden geçirmek zorundayız.\"



Konuşmaların ardından merkezin açılış kurdelesi Çavuşoğlu ve beraberindekiler tarafından kesildi.