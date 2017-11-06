(Görüntülü Haber) Başbakan Yardımcı Işık: Dünya mazlumlarının umudu Türkiye'dir

Dinçer AKBİR-Çağla DAŞCI/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - BAŞBAKAN Yardımcısı Fikri Işık bügünkü düzenin dünyaya mutluluk getirmediğini belirterek, \"Dünya Müslümanlarının umudu, hatta sadece dünya Müslümanlarının değil, bütün dünya mazlumlarının umudu Türkiye\'dir. Niye, dünyanın yeni bir sese ihtiyacı var. Dünyanın yeni bir nefese ihtiyacı var\" dedi. Ak Parti İzmit İlçe 4. Gençlik Kolları Olağan Kongresi, Sabancı Kültür Merkezi\'nde yapıldı. Kongreye, Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, Ak Parti Kocaeli İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Melih Ecertaş, Ak Parti Kocaeli milletvekilleri ve partililer katıldı. Kongrede konuşan Fikri Işık, \"İstanbul\'dan Bangkok\'a yardım gönderen ecdadın torunları olmak, gerçekten bir yandan da büyük bir gurur kaynağı, diğer yandan da büyük bir sorumluluk gerektiriyor. İşte bu açıdan dünya Müslümanlarının umudu, hatta sadece dünya Müslümanlarının değil, bütün dünya mazlumlarının umudu Türkiye\'dir. Niye, dünyanın yeni bir sese ihtiyacı var. Dünyanın yeni bir nefese ihtiyacı var. Dünyanın, bugünkü düzenin, dünyaya mutluluk getirmediği gerçeğini artık herkes kabul ediyor\" diye konuştu. Işık vahşi kapitalizmin kaynakları nasıl sömürdüğünü artık bütün dünyanın gördüğünü söyleyerek, konuşmasını şöyle sürdürdü: \"Vahşi kapitalizmin dünya kaynaklarını nasıl sömürdüğünün, dünyanın bir tarafının artık obeziteden dolayı ciddi derecede hayatını kaybeden insanlarla doluyken, diğer tarafta da ekmeğe ve temiz suya erişememekten dolayı hayatını kaybeden milyonlarca insanın olduğunu artık bütün dünya görüyor. Onun için işte bu dünyanın belirlediği yeni sesin, dünyanın belirlediği bu yeni nefesin ortaya çıktığı yer hiç kuşkunuz olmasın Türkiye\'dir. Ve Türkiye\'de de Ak Parti hareketidir. Niye, biz Türkiye\'de 2001\'de Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşlarının bir araya gelerek kurduğu salt bir siyasi parti değiliz. Biz bu medeniyetin bugünkü temsilcileriyiz. Dünyanın bu medeniyete ihtiyacı var. Ve biz bu medeniyetin ihyası ve inşası için gayret göstermek durumunda olan çok güçlü bir kadroyuz. Allah\'a hamd olsun, Ak Parti kadroları bugün Türkiye\'nin en organize, en güçlü, en dinamik kadrolarıdır. Ben şahsen bu davanın, bu kadroların bir parçası olmaktan dolayı iftihar ediyorum.\"