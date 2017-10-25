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(Görüntülü Haber) Başbakan Binali Yıldırım, İzmir'de

İZMİR, (DHA) - BAŞBAKAN Binali Yıldırım'ın, iki günlük İzmir ziyareti başladı

25 Ekim 2017 01:40

İZMİR, (DHA) - BAŞBAKAN Binali Yıldırım\'ın, iki günlük İzmir ziyareti başladı. Başbakan Yıldırım ilk olarak Çiğli Ana Jet Üssü Komutanlığı\'nı ziyaret etti, komutanlardan brifing aldı.

Başbakan Binali Yıldırım\'ın iki günlük İzmir ziyareti, yoğun programı nedeniyle gecikmeli olarak başladı. Ak Parti İzmir İl Danışma Kurulu toplantısını erteleyen Başbakan Binali Yıldırım, Çiğli 2\'nci Ana Jet Üssü Komutanlığı ziyaretini ise ertelemedi. Uçakla üsse inen Başbakan Binali Yıldırım, burada komutanlardan brifing aldı. Yaklaşık 3 saat ana jet üssünde kalan Başbakan Yıldırım, daha sonra otele geçti. Otelde ikili görüşmeler yapması beklenen Başbakan Binali Yıldırım, yarın da Ekonomi Bakanlığı\'nın destekleriyle Swissotel\'de düzenlenecek Ege Ekonomik Forum\'a katılacak.

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