(Görüntülü Haber)  Başaran Ulusoy: Bize vize koyuyorsunuz, Allah cezanızı versin

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE\'ye gelen Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Başkanı Başaran Ulusoy, Avrupa ülkelerinin Türkiye\'ye vize uygulamasına \"Allah cezanızı versin\" diyerek tepki gösterdi.



TÜRSAB\'ın bu yıl 4\'üncüsü düzenlenen \'Genişletilmiş Bölgesel Yürütme Kurulu Toplantısı\' kapsamında, Troia Antik Kenti\'nde \'2018 Troya Yılı\' lansman toplantısı düzenlendi. Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Onur Gözet, TÜRSAB Başkanı Başaran Ulusoy, Çanakkale Körfez Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Turgay Kılıç, Troia Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı Prof.Dr. Rüstem Aslan ile TÜRSAB üyesi seyahat acenteleri toplantıya katıldı. Öncesinde, Truva atı önünde kokteyl verildi. Ardından özel olarak hazırlanmış Truva atı şeklindeki pasta, Başaran Ulusoy ve Vali Tavlı tarafından kesilip, konuklara ikram edildi. Vali Tavlı, Ulusoy ve davetliler, daha sonra antik kent içindeki antik tiyatroda düzenlenen törene geçti. Saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı\'nın okunmasının ardından protokol konuşmalarına geçildi.



TÜRSAB Başkanı Başaran Ulusoy, Çanakkale\'nin ülkenin önsözü olduğunu söyleyip önemine değindi. Avrupa ülkelerinin Türkiye\'ye vize uygulanmasına değinen Ulusoy, ŞYLE DEDİ:



\"Tarihin belleklerine hücum etmeyeceksin. Evet, kullanarak korumayı öğrenmemiz lazım. Ama o kadar zenginlik vermiş ki Allah bize. Petrol vermemiş ama suyu vermiş, tarımı vermiş, güzel topraklar vermiş. Kazıyorsun Zeugma çıkıyor. Baraj yapmaya kalkıyorsun. Hasankeyf mi baraj mı tercihini zor kullanan bir ülkeyiz. Ama buradan da sesleniyorum. Ve Avrupa ülkelerine sesleniyorum. Bizim sırtımızı okşayın. Bizim sırtımızı kaşımayın. Kaşıdığınız zaman tırnaklarınız kırılır. Bizde hafif çizik olur ama ertesi gün o çizikler gider. Ama sizin tırnaklarınız kolay kolay yerine gelmez. Bize vize koyuyorsunuz. Allah sizin cezanızı versin. Ne vizesi. Bu ülke vize koyulacak ülke mi? Medeniyet Doğu\'dan Batı\'ya gelmiştir. Biz Doğu\'nun sınırındayız. Bizim sınırımız kim ? Avrupa. Avrupa\'nın sınırı kim ? Okyanus.\"