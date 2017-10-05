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(Görüntülü Haber) Bartın'da şüpheli poşetten kadın çantası çıktı

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA) - BARTIN'da bir banka şubesinin önündeki çöp kutusunun yanına bırakılan mağaza poşeti, tedirginlik yarattı

05 Ekim 2017 21:22

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA) - BARTIN\'da bir banka şubesinin önündeki çöp kutusunun yanına bırakılan mağaza poşeti, tedirginlik yarattı. Fünye ile patlatılan poşetten kadın çantası çıkarken, caddede toplananlar cep telefonlarıyla patlama anını görüntüleyip, sosyal medyada canlı yayın yaptı.

Kentin en işlek caddelerinden Şadırvan\'daki bir banka şubesinde görevli güvenlik görevlisi, kaldırımdaki çöp kutusunun yanına bırakılan mağaza çantasından şüphelenip, polise haber verdi. Olay yerine sevk edilen ekipler, güvenlik şeridi çekip caddeyi araç ve yaya trafiğine kapattı. Bomba imha uzmanı beklenirken güvenlik şeridinin arkasında toplanan meraklı vatandaşlar, cep telefonlarını çıkararak polisin çalışmasını görüntülemeye çalıştı. Bomba tehlikesi olmadığı gerekçesiyle poşeti almak isteyen kişiye ise polis engel oldu. Gelen bomba imha uzmanının fünye patlattığı poşetten, içi boş kadın çantası ile boş sigara paketi çıktı.

Olay sırasında çevrede toplanan bazı kişiler, cep telefonları ile sosyal medyada canlı yayın yaptı. 

Polis, poşeti bırakan kişiyi belirlemek için çalışma başlattı.

 

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