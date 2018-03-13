T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Bartın'da 148 maden işçisinin iş akdi sona erdirildi

    Ayhan ACAR/AMASRA (Bartın), (DHA) - BARTIN’ın Amasra ilçesinde, madencilik sektöründe faaliyet gösteren holdinge bağlı taşeron firmada çalışan 148 işçinin, sözleşme süreleri bittiği gerekçesiyle iş akdi sona erdirildi

13 Mart 2018 17:48

 

 

Ayhan ACAR/AMASRA (Bartın), (DHA) - BARTIN’ın Amasra ilçesinde, madencilik sektöründe faaliyet gösteren holdinge bağlı taşeron firmada çalışan 148 işçinin, sözleşme süreleri bittiği gerekçesiyle iş akdi sona erdirildi. 

Amasra\'da, madencilik sektöründe faaliyet gösteren şirketin Kazpınarı- 2 kuyusundaki galeri açma çalışmaları sürdürülüyor. Çalışmayı yapan taşeron firmanın 148 işçisinin, sözleşme süreleri bittiği gerekçesiyle iş akdi sona erdirildi. Şirket tarafından görevlerine son verilen işçiler, sabah saatlerinde, Kazpınarı- 2 kuyusuna geldi. Galeri açma çalışmalarının yapıldığı alanda, jandarma ekiplerinin de hazır bulunduğu görüldü. İşçiler, eşyalarını toplayıp, arkadaşlarıyla vedalaşarak, bölgeden ayrıldı. 

Öte yandan şirket tarafından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. İşçilerin sözleşme sürelerinin bittiği kaydedilen açıklamada, şöyle denildi: 

\"Taşeron firma ile projeyle ilgili sözleşme süresi bitti. Dolayısıyla firmanın şirketimizle yapacağı bir iş kalmadı. Böylelikle söz konusu işçilerde açıkta kalmış oldu. Şirketimizin taşeron firmaya herhangi bir borcu bulunmamakta ve madencilerin işsiz kalmasıyla ilgili de bir tasarrufumuz yoktur. Ancak yeni proje ihalemizi alacak firma bu işçileri değerlendireceğini düşünüyoruz. Bu noktadan bizim de tavsiyemiz olacaktır.\"
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ACARAMASRA Bartın DHABARTINın AmasraGaleriDolayısıylaBöylelikleAncakBu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24