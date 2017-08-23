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(Görüntülü Haber) Bartholomeos, Erdek Kirazlı Manastırı’nda ayin yönetti, Kurban Bayramı’nı kutladı

Tufan DALGIÇ/ ERDEK(Balıkesir), (DHA) - FENER Rum Patriği Bartholomeos, Balıkesir’in Erdek İlçesi’ndeki tarihi Kirazlı Manastırı’nda düzenlenen ayinde dünyaya barış çağrısı yaparken, Müslümanların da yaklaşan Kurban Bayramı’nı kutladı

23 Ağustos 2017 19:10

Tufan DALGIÇ/ ERDEK(Balıkesir), (DHA) - FENER Rum Patriği Bartholomeos, Balıkesir’in Erdek İlçesi’ndeki tarihi Kirazlı Manastırı’nda düzenlenen ayinde dünyaya barış çağrısı yaparken, Müslümanların da yaklaşan Kurban Bayramı’nı kutladı. Erdek’te 1895’te 99 odalı olarak inşa edilen ve günümüzde yalnızca dış duvarları ayakta kalan Kirazlı Manastırı’ndaki ayin bahçede kurulan platformda gerçekleştirildi. Ayine, Yunanistan ve Sakız Adası’ndan gelen yaklaşık 250 kişi ile birlikte toplam 500 kişi katıldı. Bu yıl 3’üncüsü düzenlenen ayini yöneten Patrik Bartholomeos, ardından ayini izleyen Müslümanlara da Türkçe seslendi. Bartholomeos, “Sizler de bugün teşrif ettiniz, bizimle beraber dua ediyorsunuz. Allah dualarını kabul etsin ve sizlere şimdiden mutlu bir Kurban Bayramı diliyorum. Yüce Allah bütün dünyaya barış ve sulh, Türkiyemize de huzur nasip etsin, lütfetsin. Hepiniz sağolun var olun. Geldiğinize çok teşekkür ederim” dedi. Ayinin ardından festival hakkında bilgi veren Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı, her geçen yıl Kirazlı Manastırı’nda düzenlenen ayine katılımın artış gösterdiğini kaydetti. Kapıdağ Yarımadası’nın Ortadoks alemi için önemli olduğuna değinen Başkan Sarı, “Bu yıl üçüncü sene oldu. 2015‘te başladı. İlk yılda yine Yunanistan 200 civarı misafirimiz geldi. Ancak geçen yıl 15 Temmuz darbe nedeniyle kendi aralarında yaptılar, biz de Erdek sakinleri olarak katıldık. Biz bu yıl bütün köyleri, inanç turizmini içeren bir festival düzenledik. Bu coğrafya Allahın bize bahşettiği önemli bir coğrafya tüm inançlar için önemli” diye konuştu. Ayine Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı’nın yanı sıra, Yunanistan’ın İzmir Konsolosu Argyro Papoulia ile Syriza Milletvekili Argiro Papulia katıldı. Ayin sonunda konuklara lokma, şarap, ekmek ikram edildi.

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