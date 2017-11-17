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(Görüntülü Haber) Bar sahibi kadın sokak ortasında öldürüldü

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da, bar sahibi Tuba Çelik (35), evinin sokağında pompalı tüfekle vurularak öldürüldü

17 Kasım 2017 16:36

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da, bar sahibi Tuba Çelik (35), evinin sokağında pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. Olay, dün gece merkez Seyhan İlçesi Tellidere Mahallesi\'nde meydana geldi. Ortağı olduğu bardan çıkıp evine gelen Tuba Çelik, kapıdan girdiği sırada kimliği belirsiz kişi veya kişilerce pompalı tüfekle vuruldu. Kanlar içinde yere yığılan Çelik, yaşamını yitirdi. Olay yerindeki incelemenin ardından Tuba Çelik\'in cansız bedeni, Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polis, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

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