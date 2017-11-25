(Görüntülü Haber) Bar sahibi kadın cinayetinde üvey oğlu ve 2 kişi tutuklandı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)- ADANA\'da bar sahibi 35 yaşındaki Tuğba Çelik cinayetini üvey oğlu 26 yaşındaki Mazlum Oğuz azmettirdiği, arkadaşı 19 yaşındaki Hamza Işık\'ın cinayeti işlediği ortaya çıktı. Hamza ve Işık ile gözcülük yapan Müslim Sönmez tutuklandı. Olay, 17 Kasım\'da merkez Seyhan İlçesi Tellidere Mahallesi\'nde meydana geldi. Ortağı olduğu bardan çıkıp evine gelen Tuğba Çelik, kapıdan girdiği sırada silahlı saldırıya uğradı. Pompalı tüfekten çıkan saçmalarla vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Çelik, hayatını kaybetti. Cinayet anı ise güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Olayın ardından, soruşturma başlatan Cinayet Büro Amirliği polisleri, Tuğba Çelik\'in eve giriş saatini bilen yakın çevresini incelemeye aldı. Ayrıca soruşturma sırasında Tuğba Çelik\'in nikahsız yaşadığı eşi Nurettin Oğuz\'un oğlu Mazlum Oğuz\'un sürekli kendisinden para istediğini, aralarında bu yüzden devamlı kavga çıktığını da öğrendi. Bu detayları belirleyen polis, Mazlum Oğuz\'un olay günü birlikte olduğu arkadaşları Hamza Işık ve Müslim Sönmez\'i gözaltına aldı. Hamza Işık sorgusunda, cinayeti kendisinin işlediğini arkadaşı Mazlum Oğuz\'un azmettirdiğini söyledi. O sırada Müslim Sönmez\'in ise gözcülük yaptığını anlattı. Geniş güvenlik önlemleri ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.