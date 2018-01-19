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(Görüntülü Haber) Bandırma'da lodosla sahil çöplüğe döndü

Erdem ÖZCAN/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde lodosla sahil çöple doldu

19 Ocak 2018 16:41

Erdem ÖZCAN/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR\'in Bandırma ilçesinde lodosla sahil çöple doldu. Marmara Bölgesi’nde etkili olan lodos, dün akşam saatlerinde Balıkesir\'in Bandırma ilçesi sahilini çöplüğe çevirdi. Saat 17.00’den sonra hızını giderek artıran ve etkili olan rüzgarda rıhtıma bağlı küçük tekneler batma tehlikesi geçirdi. Çay bahçeleri önündeki 300 metrelik alanda hem deniz yüzeyi hem rıhtım; mantar, plastik şişe, naylon, kola ve gazoz şişeleri atıklarıyla kaplandı. Bandırma Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü işçileri bir kamyonet dolusu atık topladı. Körfez içine giren iki yunus da rıhtım yakınlarında çöp atıkları arasında görüntülendi.

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