(Görüntülü Haber) Balona röveşata atan çocuğu polis böyle buldu

Mustafa TURAPOĞLU-Muhammet BAYRAM/ANKARA,(DHA)- ANKARA Kızılay\'da balona röveşata atmaya çalışmasıyla sosyal medyada fenomen olan Gülbay Türkücü\'nün polis tarafından bulunmasının görüntüleri ortaya çıktı. Ankara\'da yaşadığı evden ayrılan ve ailesi tarafından 3 haftadır aranan Gülbay Türkücü\'nün, geçtiğimiz hafta Kızılay\'da balona rövaşata atmaya çalıştığı an güvenlik kamerasına yansımış ve sosyal medyada çok konuşulmuştu. Olayın ardından kimliği belirlenen Gülbay Türkücü, geçtiğimiz Salı günü bulundu. Gülbay Türkücü\'nün bulunduğu anların ise güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Mamak İlçesi\'nde bir kafede oturan Gülbay Türkücü\'yü gören bir vatandaş, polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine kafeye gelen polis ekipleri masada oturan Gülbay Türkücü\'nün yanına gitti. Burada yapılan incelemede Gülbay Türkücü\'nün, ailesi tarafından aranan ve balona röveşata atmaya çalışan kişinin olduğu tespit edildi. Gülay Türkücü, polis karakoluna çağrılan ailesine teslim edildi. \"ONUN OLDUĞUNU TAHMİN ETMEDİK\" Kafe sahibi Ali Özel, Gülay Türkücü\'nün geçtiğimiz Salı günü bulunduğu söyledi. O günün normal bir gün olduğunu söyleyen Ali Özel, \"Burada oturan bir kadın müşterimiz hareket ve tavırlarından rahatsız olduğu erkek müşteriyi gösterdi, bende yerini değiştirdim. Durumu iyi değildi. Sonra dışarı geçti. Dışarı geçtikten sonra bir başka kadın müşterimiz onu tanıdığını söyledi. Ben de onu içeriye aldım, burada bir masaya oturdu. Sonra polis karakoluna haber verildi ve polis arkadaşlar geldi. Önce kimliği netleştirildi, fotoğraflarına, balona tekme attığı resimlere bakıldı. Ondan sonra karakola götürüldü\" dedi. Kendisi ile diyaloga girmediğini söyleyen Ali Özel, \"Biz ona poğaça ikramında bulunduk. Aç olduğunu söyledi. Kendisi birşey söylemedi. Hiç konuşmadı. Sadece ?aç mısın? dediğimizde \'açım\' olduğunu söyledi. Gerçekten zor bir durum. Bizimde çocuklarımız var. Onun olduğunu hiç tahmin etmedik\" diye konuştu.