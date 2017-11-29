(Görüntülü Haber) Balıkesir'in yöresel yemekleri tanıtıldı

Hilmi DUYAR BALIKESİR, (DHA) BALIKESİR\'in Altıeylül Belediyesi, ilin yöresel yemeklerinin tanıtımı için \'Yöresel Lezzetler Festivali\' düzenledi. Kabak pidesi, balkabağı sarması, lolaz salatası, kulak hamuru başta olmak üzere Balıkesir\'e özgü 38 yöresel lezzet, festivalle beğeniye sunuldu. Kurtdereli Spor Salonu\'nda gerçekleştirilen Yöresel Lezzetler Festivali\'nde, Balıkesir\'in yöresel yemekleri tanıtıldı. Altıeylül Belediyesi\'nin düzenlediği festival, ilgi gördü. Geçen yıl yapılan etkinlikte izdiham yaşanması üzerine bu yıl organizasyonun Kurtdereli Spor Salonu\'nda gerçekleştirildiği belirtildi. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Zekai Kafaoğlu, Altıeylül Belediye Başkanı AK Partili Hasan Avcı, Altıeylül Kaymakamı Oktay Kaya, belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda vatandaş etkinliğe katıldı. Altıeylül ilçesi ve kırsal mahallelerden gelen birbirinden hünerli kadın, lezzetli yöresel yemekleri beğeniye sundu. Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Altıeylül Belediye Başkanı Avcı, milletlerin tarih, kültür mirası ve geçmiş değerlerine sahip çıkarak ilerleyebildiğini, kültürel mirasların arasında yemek kültürünün de bulunduğunu belirterek, şunları söyledi Yöremiz tarım ve hayvancılık alanında öncü olması nedeniyle yöresel lezzet çeşitliliğimiz de zengindir. Dünya üzerinde yörelere özgü lezzetler bölgenin bir merkez haline gelmesinde en etkili unsurlardan birisidir. Bu maksatla bugün burada, Altıeylül yöresel lezzetler festivalinin, mutfağımıza sahip çıkılması ve tanıtılması kapsamında Balıkesir\'imize katkı sağlayacağına inancımız tamdır. Bu festivalle yöremize has lezzetlerin gün yüzüne çıkarılması, genç kuşaklara tanıtılması ve turizm kapsamında ön plana çıkarılarak ekonomik ve kültürel katkı sağlanması amaçlanmıştır. Kaymakam Kaya da milletlerin mutfakları ile tanındığını, Fransız, İtalyan mutfaklarının bu ülkelerin tanıtımına büyük katkı sağladığını hatırlatıp, kültür miraslarımızı gelecek kuşaklara aktarmak zorun olduğumuzu belirtti. Büyükşehir Belediye Başkanı Kafaoğlu ise Bizim kültürel mirasımızda folklorumuz da var, yemeğimiz de var, örf, adet, gelenek ve göreneklerimiz de var. Bugün bu geleneklerimizden Altıeylül\'ün kırsal mahallelerinde yapılan yöresel lezzetlerin festivalini yapıyoruz. Ağız tadı olmadan hiçbir şey olmuyor. Yemek yerken ağız tadı önemli. Siyaset yaparken ağız tadı önemli. Cenab-ı Allah ağzımızın tadını bozmasın dedi. Protokol üyeleri, festivale katkı sağlayanlara armağanlar verdikten sonra; kabak pidesi, balkabağı sarması, lolaz salatası, kulak hamuru, saraylı tatlısı, Balıkesir kaymaklısı, şıpsı, höşmerim, zerde tatlısı, kuru kemik yahnisi, nişasta helvasınında aralarında yer aldığı 38 çeşit yemek ve tatlının tadına baktı. Yemekler hakkında bilgiler aldı. Başkan Kafaoğlu\'na sorulan En çok hangi yemeği seviyorsunuz sorusuna eşi Didar Kafaoğlu, Tarhana çorbası, taze fasulye ve kabak tatlısı yanıtı verdi. Başkan Kafaoğlu, Altıeylül Belediye Başkanı olduğu dönemde, yöresel yemekler kitabı bastırdıklarını vurgulayıp, Yemek konusunu daha da geliştirerek kırsal mahallelerimizdeki geleneksel yemekleri de içine katarak çok daha kapsamlı bir çalışma Balıkesir\'e yakışır. Büyükşehir olarak da bunu yapmamız lazım dedi. Etkinliğe katılan tüm konuklar yöresel yemeklerin tadına baktı.