(Görüntülü Haber) Balıkesir'de Altıeylül Belediye Başkanlığı'na Hasan Avcı seçildi

Hilmi DUYAR/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR\'in Altıeylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu\'nun Büyükşehir Belediye Başkanlığı\'na seçilmesi üzerine boşalan koltuğa, İlçe Belediyesi Meclisi\'nin yaptığı seçimle Hasan Avcı getirildi. Avcı\'ya mührünü, başkanlığa 8 Kasım\'dan bu yana vekalet eden Faruk Özen verdi.



Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın istifasını istediği 6 büyükşehir belediye başkanından Edip Uğur\'un istifasıyla boşalan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı\'na, AK Parti\'li Altıeylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu seçildi. Kafaoğlu\'ndan boşalan Altıeylül Belediye Başkanlığı için bugün Altıeylül Belediye Meclisi seçim yaptı. Seçime 20 AK Partili, 6 MHP\'li üye katılırken, CHP\'li 5 üye ise katılmadı. CHP meclis üyesi İsmail Sarsılmaz, hiç kimseye karşı art niyet taşımadıklarını ancak, yapılacak seçimin demokratik olmadığını anlatırken CHP grubu olarak çekileceklerini açıkladı. CHP\'lilerin meclis toplantısını terk etmelerinden sonra yapılan seçimde tek aday olan Hasan Avcı, 20 AK Partili, 6 MHP\'li üyenin oyu ile başkan seçildi.



Alkışlar arasında meclis kürsüsünden üyelere ve toplantıyı izlemeye gelenlere seslenen Hasan Avcı, \"Tek amacımız Altıeylül\'e hizmetleri el ele vererek yapmaktır. Bu amaca hizmet edecek her türlü görüş ve fikre kapımız açıktır. Bizim kapımız millete hizmet kapısıdır. Bizim kapımız millet kapısıdır ve herkese açıktır. Seçimimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum\" dedi.



Belediye Meclisi toplantısının ardından başkanlık makamına geçen Hasan Avcı\'ya başkanlık mührünü Altıeylül Belediye Başkanlığı\'na vekalet eden Faruk Özen verdi. Özen, Ankara\'da Hasan Avcı\'nın başkanlığa aday gösterildiğini duyan ilk kişi olduğunu belirterek, başkanlık mührünü teslim etmekten gurur duyduğunu, mutlu olduğunu söyledi.



Seçimi izleyen AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Salih Koca, mühür devir teslim töreninde, Hasan Avcı\'ya başarı diledi. Koca, halka hizmetin bir bayrak yarışı olduğunu, Avcı\'nın bayrağı daha yükseklere taşıyacağını söyledi.