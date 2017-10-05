(Görüntülü Haber) Balıkesir sanayicisinden ihracat seferberliği

Hilmi DUYAR/BALIKESİR, (DHA) BALIKESİR\'deki 19 sanayi kuruluşunun ürünleri, aralarında ABD, Almanya ve Çin\'in de bulunduğu 15 ülkeye ihraç edildi. Gökköy Lojistik Merkezi\'nden konteyner yüklü 85 vagondan oluşan ilk trenler, İzmir ve Bandırma limanlarına uğurlandı. Balıkesir Sanayi Odası ve Balıkesir Ticaret Odası, 80 milyon liraya mal olan Gökköy Lojistik Merkezi\'nin işlerliğini arttırmak için ihracat seferberliği başlattı. Konteyner yüklü 85 vagondan oluşan ilk trenler, İzmir ve Bandırma limanlarına uğurlandı. Balıkesir\'deki 19 sanayi kuruluşunun ürünleri, aralarında, ABD, Almanya ve Çin\'in de bulunduğu 15 ülkeye ihraç edildi. İhracat seferberliği törenine Altıeylül Kaymakamı Oktay Kaya, Devlet Demiryolları 3. Bölge Müdürü Selim Koçbay, Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Ege Bölge Koordinatörü Müslüm Yurdakul, Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Gürbüz, Sanayi Odası Başkanı İsmail Uğur, Ticaret Odası Başkanı Fahri Ermişler, daire başkanları, il müdürleri, ihracat yapan firma yöneticiler ve çok sayıda konuk katıldı. İsmail Uğur, lojistik taşımanın iş dünyası için büyük önem taşıdığına dikkat çekerek Balıkesir\'in ulaşımda yaptığı vizyon projelerle cazibe merkezi haline geldiğini belirtti. Uğur, \"Bugün Balıkesir sanayisi için dönüm noktalarından birine tanıklık ediyoruz. Balıkesir Gökköy Lojistik Merkezi\'nde ihracat seferberliğini ilk katarımızın hareketiyle başlatıyoruz. Bu önemli adımda, sanayicilerimizin, demiryollarının ciddi katkısı var. Bu gün için üretimlerini ve konteynerlerini ayarladılar, Demiryolları da hatlarla ilgili gerekli düzenlemeyi gerçekleştirdi\" dedi. MESLEK LİSESİNE TEŞVİK Balıkesir\'de yatırımcının önünü açmak adına istihdam, mesleki eğitim, yan sanayi ve lojistik ile ilgili üç ana konu üzerinde çalışmalara başladıklarını ifade eden Başkan İsmail Uğur, mayıs ayında mesleki eğitim seferberliği başlattıklarını söyledi. Okulları dolaşarak öğrencilerden meslek liselerini tercih etmelerini istediklerini kaydeden Uğur, \"İş hayatına bir an önce atılan meslek lisesi mezunu, sanayicimizin kalifiye eleman ihtiyacını çözer. İhracatımız, ithalatımız oluyor ama, kaynak yapacak, elektrik panosu yapacak, eleman bulmakta zorluk çekiyoruz. Şu anda mesleki eğitime çok önem vermemiz gerekiyor\" diye konuştu. Yan sanayi ürünlerine ihtiyaç duyulduğunun altını çizen Uğur, \"Yan sanayi ile ilgili küçük sanayi bölgelerinin organize sanayilere entegre edilmesi için ilgili çalışmamızı ilk etapta marangozlarla yaptık. Ayrıca, OSB\'nin kuzeyinde yeni bir otomotiv küçük sanayi sitesi kurulması çalışmaları başladı. OSB içinde temelini attığımız atölyemiz 2 ay gibi kısa sürede bitecek, kaynakla, mekatronikle, elektrikle ilgili bütün eğitim çalışmaları sanayicimizin emrinde olacak. Gökköy Lojistik Merkezi\'nde hükümetin yaklaşık 80 milyon liralık yatırımı var. Burada bize düşen görev burayı harekete geçirmek. Çünkü bu işin bir vebali var. Hepimizin cebinden çıkan bir parayla bir yatırım yapılmış ve çalışmıyor. Onun için biz de OSB Müteşebbis Heyeti, Ticaret Odası, Sanayi Odası yöneticileriyle burayı nasıl harekete geçirebiliriz diye bir araya geldik, paydaşlarla toplantı yaptık. Lojistik firmalarını davet ettik, demiryolları yetkilileri ile fikir alışverişinde bulunup bu güne geldik. Şimdi 19 firma bu seferberlikte bize destek oldu\" dedi. 1 MİLYAR DOLAR İHRACAT HEDEFİ Balıkesir Ticaret Odası Başkanı Fahri Ermişler, Balıkesir Ticaret Odası\'nın üyeleri ile birlikte bu yatırıma sahip çıktığını belirterek, \"Günümüz itibariyle Balıkesir\'in ihracatı 373 milyon lira. Bizim hedefiz 2023\'de en az 1 milyar dolar. İşte bu hedeflere ulaşmak için ürettiğimiz ürünlerin hedef pazarlara ulaştırmak için lojistik çok önemli\" diye konuştu. Devlet Demir Yolları 3. Bölge Müdürü Selim Koçbay, Türkiye\'de uzun bir aradan sonra demir yolları yatırımlarının devlet politikası haline getirildiğini söyleyerek \"161 yıllık tecrübeye sahip kuruluşumuz hızlı tren yatırımlarının yanı sıra konvansiyonel hatların iyileştirilmesi, yük taşımacılığı, elektrifikasyon, sinyalizasyon sistemlerinin kurulması, hemzemin geçitlerinin üst geçit haline getirilmesi gibi bir çok alanda yatırımlarına devam etmektedir. Bugüne kadar 60 milyar TL\'lik sektör yatırımının 40 milyar TL\'sini TCDD tarafından yapılmıştır. Demir yolu yük taşımacılığında büyük öneme sahip olan ve modern taşımacılığın üssü olarak kabul edilen lojistik merkezler ile demir yolu taşımacılığı, kara, deniz taşımacılığı ile bütünleşmiş olacak, kombine taşımacılık hayata geçecektir. Bu bağlamda lojistik merkezlerin ülkemizin pek çok yerinde faaliyete başladığını gururla görmekteyiz. Tüm şebekede toplam 20 lojistik merkez projesinin 7\'si hayata geçirildi. İşletmeye açılan merkezlerden birisi Balıkesir Gökköy Lojistik Merkezi, Bandırma ve İzmir limanları için çok büyük önem taşıyan kuru liman lojistik merkezidir\" dedi. İHRACAT SEFERBERLİĞİNİ BAŞLATANLARA PLAKET Konuşmaların ardından, ihracat yapan firma yöneticilerine, ihracat seferberliğini başlatanlara plaket verildi. Balıkesir Sanayi Odası Başkanı Uğur ve Ticaret Odası Başkanı Ermişler yeşil ışık yakarak, konteyner yüklü trenlere yol verdi. Katarlar, Balıkesir\'deki 19 sanayi kuruluşunun, trafo, mobilya, tel-çivi, tarım makinaları, ağartma toprağı, işlenmiş mermer, gıda maddesi ve benzeri ürünlerini, Güney Kore, Suudi Arabistan, Çin, İtalya, ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, İsviçre, Danimarka, Azerbaycan, Litvanya, Senegal, Almanya, Afrika ve Rusya\'ya ulaştıracak Bandırma ve İzmir Limanlarına doğru uğurlandı.