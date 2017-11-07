(Görüntülü Haber) Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu oldu

Hilmi DUYAR/BALIKESİR, (DHA) - BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı\'na Ahmet Edip Uğur\'un istifasının ardından Altıeylül Belediye Başkanı Ak Partili Zekai Kafaoğlu seçildi.



Ahmet Edip Uğur\'un istifasının ardından boşalan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Ak Parti\'nin geçen cuma günü, Balıkesir Öğretmenevi\'nde yaptığı temayül yoklamasında Altıeylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu\'nun adı, ilk sırada çıktı. Ardından Ak Partili büyükşehir belediye meclis üyeleri ile belediye başkanları Ankara\'ya çağrıldı. Ankara\'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapılan görüşmenin ardından Altıeylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu başkanlığa aday gösterildi.



Bugün Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi\'nde yapılan toplantıda Ak Parti grubu adına söz alan Birol Şahin, Zekai Kafaoğlu\'nu aday gösterdiklerini belirtti. CHP adına söz alan Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza ise eski Başkan Edip Uğur\'un demokratik olmayan baskılarla istifa ettiğini belirtip, CHP grubunun oylamaya katılmayacağını açıkladı. MHP grubu adına konuşan Balya Belediye Başkanı Osman Kılıç ise Ak Parti adayını destekleyeceklerini belirtti.



Yapılan oylamanın birinci turuna CHP\'nin 27 üyesi katılmadı ve ilk aşamada 63 olan, 3\'te 2 oy oranı sağlanamadı. 66 üyenin 5\'i ise boş oy verdi. 66 üyenin katıldığı ikinci tur oylamada Zekai Kafaoğlu 64 oyla başkanlığı seçilirken, 2 oy ise boş çıktı.



\'YUNUS\'UN MEVLANA\'NIN DİLİNİ KULLANACAĞIZ\'



Teşekkür konuşması yapan Başkan Zekai Kafaoğlu, Yunus Emre\'nin şiiriyle söze başlayıp, \"Ben gelmedim kavga içün, benim işim sevgi içün, dostun evi gönüllerdir, gönüller almaya geldim\'. Yunus\'un Mevlana\'nın dilini kullanacağız. Hep sevgiden, kardeşlikten bahsedeceğiz. Bir milyon 200 bin vatandaşımızı kucaklayacağız. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere herkese teşekkür ediyorum\" dedi.



Kafaoğlu, CHP grubunun davranışını yakışıksız bulduğunu belirterek, \"Diktatör görmek istiyorlarsa, kendi geçmişlerine baksınlar. Biz birleştirmeye geliyoruz, kardeşlikleri çoğaltmaya geliyoruz. Sorumluluğumuz daha da arttı, Cumhurbaşkanımızın bize tavsiyeleri oldu. Tüm vatandaşlarımızın elini sıkacağız, gönüllerini alacağız, gece gündüz demeden basmadık yer bırakmayacağız. Bize destek olan Ak Parti grubuna, MHP\'li arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Durmak yok, koşmaya devam\" diye konuştu.



Kafaoğlu daha sonra, Belediye Başkanlığı makamına geçti. Ak Parti il Başkanı Hasan Demiraslan ve Belediye Meclis Başkanı Ekrem Pehlivan çiçek verdi.



Yerel Yönetimlerden Sorumlu Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya ise Ak partinin statükocu bir parti olmadığını, değişimlerden yana olduğunu söyledi. Kaya, değişimleri ise halkın talep ettiğini ifade etti. Genel seçimlerle, yerel seçimler arasında Balıkesir\'de yüzde 8 oy oynadığına dikkat çekti. Bu nedenle değişim gerektiğini vurguladı.



Meclis dağılımı ise şöyle: Ak Parti 57, CHP 27, MHP 6 ve Bağımsızlar 4