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(Görüntülü Haber) Bakkal, tüfekli gaspçıları kovaladı

Atilla ATMACA/EREĞLİ (Konya), (DHA)- KONYA'da bakkal işleten Hüseyin Özüok, iş yerini soymak için gelen biri av tüfekli, kar maskeli 2 şüpheliye direndi

09 Şubat 2018 22:26

Atilla ATMACA/EREĞLİ (Konya), (DHA)- KONYA\'da bakkal işleten Hüseyin Özüok, iş yerini soymak için gelen biri av tüfekli, kar maskeli 2 şüpheliye direndi. Özüok\'un müdahalesiyle şüpheliler kaçtı. Şüphelilerin kaçışı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, bugün saat 16.00 sıralarında Barbaros Mahallesi\'ndeki Hüseyin Özüok\'a ait bakkalda meydana geldi. Çalıntı bir otomobille bakkalın bulunduğu sokağa gelen 2 kişi, aracı park edip, iş yerine yaklaştı. Şüpheliler bakkala yaklaştıklarında yüzlerine kar maskesi takarak içeri girdi. Biri av tüfekli gaspçıları karşısında gören Hüseyin Özüok, şüphelilere direndi. Şüphelinin elindeki tüfeği almaya çalışan Özüok\'un müdahalesiyle gaspçılar soygunu gerçekleştiremeden koşarak kaçtı. Şüphelilerin kaçışı güvenlik kameralarına yansıdı. Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
 

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