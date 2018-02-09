(Görüntülü Haber) Bakırköy'de şantiyedeki konteynerde yangın

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ-İSTANBUL DHA Bakırköy\'de bir inşaatın şantiyesinde çalışan işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Yangın öğlen saatlerinde meydana geldi. D-100 Karayolu üzerinde yapımı devam eden bir inşaatta çalışan işçilerin kaldığı konteynerda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Durumu gören işçiler hemen itfaiyeye haber verdi. Bir süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahele ederek kısa sürede söndürdü. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmadı.