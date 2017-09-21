(Görüntülü Haber) Bakırköy'de ahşap bir balıkçıda yangın

Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL,(DHA) BAKIRKÖY Florya\'da sabaha karşı ahşap bir balık restoranında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede alevler tüm restauranı kaplarken, çıkan yangın itfaiye ekipler tarafından söndürüldü. Yangın sonrası işyeri tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Olay Bakırköy Şenlikköy Mahallesi, Halkalı Caddesi üzerinde bulunan tamamı ahşap bir balık restoranında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, restoranda sabah saat 05.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm iş yerini sardı. Güvenlik görevlileri durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine Sefaköy, Kocasinan, Avcılar, Bakırköy ve Yeni Mahalle gruplarına bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan restorana dört koldan müdahale etti. AHŞAP RESTORAN TAMAMEN YANARAK KULLANILAMAZ HALE GELDİ İtfaiye ekipleri yangını söndürürken alevler restoranın etrafında bulunan ağaçlara ve çimlere de sıçradı. İtfaiye ekipleri ağaçlara ve çimlere de müdahale etti. Olay yerine herhangi bir olumsuzluğa karşı İGDAŞ ekibi gelerek doğal gazı kesti. Ayrıca polis ekipleri çevrede önlem alırken, sağlık görevlilerinin de hazır beklediği görüldü. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu yangın söndürülerek kontrol altına alındı. Soğutma çalışması yapılan ahşap restoran tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Ayrıca yangının çıktığı sırada içeride olduğu öğrenilen 2 restoran çalışanının kendilerini son anda dışarı attığı öğrenildi. Şans eseri ölümden dönen ve isimleri öğrenilemeyen iki çalışanı polis ekipleri ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekiplerinin de olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.