(Görüntülü Haber) Bakırköy D-100 Karayolu'nda zincirleme kaza; 1 yaralı (2)

Ersan SAN/İSTANBUL,(DHA)-BAKIRKÖY\'de, 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.



Kaza, D-100 karayolu Bakırköy İncirli Mevkii Avcılar istikametinde saat 20.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, orta şeritte seyir halinde olan 34 ET 0981 plakalı otomobilin sürücüsü, önündeki motosiklete çarpmamak için direksiyonu sol şeride doğru kırarak aynı yönde seyir halindeki 34 BG 095 plakalı otomobile yandan çarptı. Arkadan gelen 34 ZY 1005 plakalı minibüsün sürücüsü, önünde kaza yapan araçlara çarpmamak için direksiyonu kırıp metrobüs yolu bariyerlerine çarparak durabildi. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif şeklide yaralanan 34 BG 095 plakalı adı öğrenilemeyen otomobilin sürücüsü, ambulansla Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafik kontrollü olarak verilirken D-100 Karayolu Avcılar istikametinde yoğunluk oluştu. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.