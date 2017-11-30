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Eğitim

(Görüntülü Haber) Bakanı Yılmaz: Hakkari'ye 422 milyon liralık eğitim yatırım yapıldı

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'ye gelen Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, kente 422 milyon liralık eğitim yatırımı yaptıklarını söyledi

30 Kasım 2017 19:32

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ\'ye gelen Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, kente 422 milyon liralık eğitim yatırımı yaptıklarını söyledi.

Bakan Yılmaz, bu sabah uçakla Van\'a, buradan da helikopterle Hakkari\'ye geldi. Bakan Yılmaz; Vali Cüneyit Orhan Toprak, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Cemal Adıyaman, partililer ve kurum amirleri tarafından karşılandı. Yılmaz, ardından Vali Toprak\'ı makamında ziyaret edip, kentte yapılan hizmetlerle ilgili bilgi aldı. Bakan İsmet Yılmaz, daha sonra valilikte düzelenen \'Eğitim Değerlendirme\' toplantısına katıldı.

Basına kapalı gerçekleşen toplantının ardından Bakan Yılmaz, AK Parti İl Başkanlığı\'nı ziyaret etti. Yılmaz, burada Hakkari\'ye yapılan yatırımalarla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu, şöyle konuştu:

\"Bizim dönemimizde 422 milyon TL\'nin üzerinde bir yatırım gerçekleştirildi. Derslik başına düşen öğrenci sayısı ile ilgili bir sunum yapıldı. Olağanüstü şartlarda derslik başına düşen öğrenci sayısı 22, ortaokullarda 37, liselerde ise 32 olduğu söyleniyor. Bizim proje okulları yönetmeliği var. Proje okulları yönetmeliğinde, derslik başına düşen öğrenci sayısının 30 olması ideal bir rakam olarak ön görülmüştür. Dolaysıyla Hakkari\'de ilkokullarda rakamlarda iyiyiz, ortaokul ve liselerde ise biraz daha yatırımın yapması lazım.\"

Kentte eğitim yatırımlarının devam ettiğini belirten Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, şöyle dedi:

\"2017\'de 11 tane yatırımı bitirdik ve bunlar toplam 91 derslikli. Bir kısmına taşındılar, bir kısmına henüz taşınılmadı. 139 milyonluk yatırım ise Hakkari\'de devam ediyor. 28 projemiz var; hepsi tamamladığında Hakkari\'ye 321 derslik kazandırmış olacağız. 2002\'de öğrenci sayısı 58 bindi, şimdi 76 bin 800 öğrencimiz var. Her 9 kişiden birinin öğrenci olduğunu gösteriyor. Derslik sayısı 2002\'de bin 48 iken, şimdi 2 bin 431\'e yükseldi. Ama her gün yeni bir okul inşası başlatıyoruz. Daha önce bin 553 öğretmen varken, şimdi öğretmen sayısı da 3 bin 479\'a çıktı. Sadece 2 yılda gönderdiğimiz öğretmen sayısı bin civarında. Hakkari\'nin öğretmen sorunu diye bir sorun kalmayacak. Ülkemizde barış huzur kardeşlik havası var. Ama her yerde sıkıntı var. Türkiye ise o ülkeler arasında barış adası gibi duran ülke.\"

 

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