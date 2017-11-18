(Görüntülü Haber) Bakan Yılmaz: Müttefikliğin gereği sizi karşı tarafa koymak değildir

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- MİLLİ Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Norveç\'te düzenlenen NATO tatbikatında Atatürk fotoğrafı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın da isminin \'düşman taraf\' olarak gösterilmesine ilişkin skandalı değerlendirirken, \"Müttefikliğin gereği sizi karşı tarafa koymak değildir. Aynı tarafa koymak ve sizinle yol almaktır\" dedi.



Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Düzce\'de Vali Zülkif Dağlı\'yı makamında ziyaret etti. Çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Yılmaz, Düzce için 135 yeni derslik, 11 yeni okul, 2 kız öğrenci pansiyonu, 2 halk eğitim merkezi projeleri olduğunu, bunlarla ilgili kaynağın pazartesi günü gönderileceğini kaydetti. Bakan Yılmaz, Akçakoca ilçesinin de okul isteği olduğunu, onu yerine getirmek için de çalıştıklarını belirtti.



NATO\'nun Norveç\'te gerçekleştirdiği tatbikatta yaşanan skandalı da değerlendiren Bakan Yılmaz, şöyle konuştu:



\"Bununla ilgili gereken tepkiyi Cumhurbaşanımız, Başbakanımız, İçişleri Bakanımız gösterdi. Müfttefiklik ne demektir? Müttefikliğin gereği sizi karşı tarafa koymak değildir. Aynı tarafa koymak ve sizinle yol almaktır. Türkiye olarak bir olunca hepsinin üstesinden geleceğiz.\"