T24 LogoT24 Logo
Politika

(Görüntülü Haber) Bakan Yılmaz: Müttefikliğin gereği sizi karşı tarafa koymak değildir

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- MİLLİ Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Norveç'te düzenlenen NATO tatbikatında Atatürk fotoğrafı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da isminin 'düşman taraf' olarak gösterilmesine ilişkin skandalı değerlendirirken, "Müttefikliğin

18 Kasım 2017 21:00

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- MİLLİ Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Norveç\'te düzenlenen NATO tatbikatında Atatürk fotoğrafı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın da isminin \'düşman taraf\' olarak gösterilmesine ilişkin skandalı değerlendirirken, \"Müttefikliğin gereği sizi karşı tarafa koymak değildir. Aynı tarafa koymak ve sizinle yol almaktır\" dedi.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Düzce\'de Vali Zülkif Dağlı\'yı makamında ziyaret etti. Çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Yılmaz, Düzce için 135 yeni derslik, 11 yeni okul, 2 kız öğrenci pansiyonu, 2 halk eğitim merkezi projeleri olduğunu, bunlarla ilgili kaynağın pazartesi günü gönderileceğini kaydetti. Bakan Yılmaz, Akçakoca ilçesinin de okul isteği olduğunu, onu yerine getirmek için de çalıştıklarını belirtti.

NATO\'nun Norveç\'te gerçekleştirdiği tatbikatta yaşanan skandalı da değerlendiren Bakan Yılmaz, şöyle konuştu:

\"Bununla ilgili gereken tepkiyi Cumhurbaşanımız, Başbakanımız, İçişleri Bakanımız gösterdi. Müfttefiklik ne demektir? Müttefikliğin gereği sizi karşı tarafa koymak değildir. Aynı tarafa koymak ve sizinle yol almaktır. Türkiye olarak bir olunca hepsinin üstesinden geleceğiz.\"

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Tezcan SOLMAZDÜZCE DHA MİLLİ Eğitim BakanıYılmaz NorveçNATOAtatürkCumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanAynıMilli Eğitim BakanıYılmazBilim SanayiTeknoloji Bakanı FarukDüzce Vali Zülkif DağlıBakan Yılmaz DüzceBakan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Hüda Kaya: Ümraniye'deki cami imamı, "HDP'liler kafir; öldürülmeleri vacip"...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

Kobe'nin helikopter kazasında öleceğini 8 yıl önce yazdı...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24