(Görüntülü Haber) Bakan Yılmaz: 21’inci yüzyılı, Türkiye’nin yüzyılı yapacağız

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA) - MİLLİ Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Türkiye\'deki 64 bin 200 okulda, 17 milyon 702 bin 938 öğrenci ve 1 milyon 62 bin 281 öğretmenle eğitim verdiklerini söyledi. Avrupa\'da eğitime en fazla kaynak ayıran ülkenin Türkiye olduğunu belirten Yılmaz, \"Eğer eğitimli bir nüfusunuz yoksa işte o zaman o nüfus, size yük olur. Biz, inşallah 21’inci yüzyılı, Türkiye’nin yüzyılı yapacağız\" dedi.



Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, çeşitli açılışlara katılmak üzere Muş\'tan Bitlis\'e geldi. Bakan Yılmaz, Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, partililer ve kentteki yetkililer tarafından karşılandı. Yılmaz, ilk olarak partisinin Bitlis İl Başkanlığı Kasım Ayı Danışma Kurulu Toplantısı\'na katıldı. Türkiye’nin eğitimde iyi bir noktaya geldiğini belirten Bakan Yılmaz, şunları söyledi:



\"Cumhuriyet, 1923’te kuruldu. 2017 yılına kadar 94 yıl geçti. 65 hükümet başa geçti. Bu rakamları, birbirine böldüğünüzde her bir hükümete 1,5 yıl bile düşmüyor. Allah için 1,5 yıl bile düşmeyen hükümetlerle bir yere proje yapmak mümkün mü? Biz yüzde 34’le Türkiye’yi yönettik. Daha sonra yüzde 47’lerle yönettik. Şimdi yüzde 49’larla yönetiyoruz. Yani 34’lerle de yönetmek mümkün, 2 parti girdiğinde öyle oluyor; ancak bundan sonra bu oy oranları ister yüzde 34, ister 47 isterse 49 alarak ülkeyi yönetebilmek mümkün değil. Bundan sonra hükümeti kurabilmek için yüzde 50+1 almak gerekiyor. Bunu da almak çok kolay değil; ancak şunu yaparsanız kolay. Bütün milletin hepsini ayrım yapmaz, hepsini kucaklarsanız işte o zaman Cumhurbaşkanlığı hükümet kurma sisteminde millet size yetki verir. Dolayısıyla yeni sitem kesinlikle istikrar getirecek, uzlaşma getirecek. Bundan sonra hiç kimse kavga dilini kullanmayacak, bundan sonra hiç kimse ötekileştirme dilini, iklimini oluşturmayacak. Dikkat ederseniz referandumdan sonra herkeste biraz daha yumuşama var. Diller, artık eskisi gibi keskin değil.\"



\'EĞİTİMLİ NÜFUSUNUZ YOKSA O NÜFUS, SİZE YÜK OLUR\'



Bitlis\'te, son bir yılda 150 derslik ve 450 pansiyon binasının açıldığını hatırlatan Bakan Yılmaz, şöyle devam etti:



\"Ben hem ortaokulda hem de lise de 70 kişilik sınıfta okudum. Şimdi Türkiye ortalamasını, 36’dan 24’e düşürdük. Bitlis bu ortalamanın da altında bir rakama ulaştı. Alt yapının çoğunu hallettik. Bunun halledilmesiyle birlikte eğitimde kalite talepleri, kalite baskısı artmaya başladı. Türkiye iyi bir noktada ilerliyor. Medeniyet yarışında iyi bir noktada gidiyor. Peki sormaz mısınız? 2002 yılında birçok ülkenin gerisinde iken ülkemiz, şimdi nasıl oldu da bu ülkelerin önüne geçti? Biz petrol mü bulduk? Doğalgaz mı bulduk? Altın madeni mi bulduk? Yok. Tek beşeri sermayemiz var. İnsanımız var. Eğer insanınızı nitelikli ve diğer ülkelerle mukayese edebilecek konuma ancak eğitimle getirirsiniz. Eğitimli bir nüfusa sahipseniz güçlüsünüz. Eğer eğitimli bir nüfusunuz yoksa işte o zaman o nüfus, size yük olur. Biz, inşallah 21’inci yüzyılı Türkiye’nin yüzyılı yapacağız. Nedir hedefimiz? Ülkemizi zengin, mutlu insanların yaşadığı bir ülke yapmak istiyoruz. Bunu da eğitimle yaparız, bunun başka hiçbir yolu yok. İyi bir sağlık, enerji, çevre, savunma, eğitimle mümkündür. Eğitime önem vermişseniz her şeye önem vermiş sayılırsınız; ama eğitimi ihmal ederseniz işte o zaman her şeyi ihmal etmiş olursunuz. Kaliteli ve fırsat eşitliğini sağlayan bir eğitim sistemi, bakanlığımızın ve bizim değişmez hedefimizdir. Bugün 64 bin 200 okulda, 17 milyon 702 bin 938 öğrenci, 1 milyon 62 bin 281 öğretmenimizle eğitim veriyoruz. Eğitime Avrupa’da en fazla kaynak ayıran ülke Türkiye’dir. Almanya eğitim için milli gelirinden yüzde 4,8 oranında pay ayırırken, biz 5,8 oranında pay ayırıyoruz. Böyle kaynak ayırırsanız, nitelikli doktor, mühendis, işçi, hemşire, hasta bakıcıları yetiştirirseniz halkın hizmetine sunarsınız\"



\'İKİLİ EĞİTİMİ KALDIRMAK İÇİN 58 BİN DERSLİĞE İHTİYAÇ VAR\'



Bakan Yılmaz, Türkiye’de ikili eğitimi kaldırıp, tekli eğitim sistemine geçmek için 58 bin yeni dersliğe ihtiyaç olduğunu söyledi. Yılmaz, \"Bunun 3’te 1\'i İstanbul’un ihtiyacıdır; çünkü burada nüfus yoğunluğu fazla. Burada arsa bulmakta da güçlük çekiyoruz. 2019 yılı sonuna kadar Ankara’da 8 bin 500’e yakın derslik inşa edeceğiz. Birçok yerde çözeriz. Biraz İstanbul’da zorlanacağımızı tahmin ediyoruz. Yine eğitimin en olmazsa olmazı öğretmendir. Bizim dönemimizde 580 binin üzerinde öğretmen ataması gerçekleştirildi. Son 2 yılda bütün öğretmen atamalarını Doğu ve Güneydoğu bölgelerine yaptık. Bu bölgelerde öğretmen doluluk oranları yüzde 90’ın üzerindedir. Eğer yüzde 100’ünü doldurursanız öğretmenler ek ders veremezler. Kısmen kabul edilebilir bir eksiklik bu öğretmenlerin özlük haklarının iyileştirilmesi açısından bir mekanizmadır. İyi bir noktadayız. Gördüğünüz her 3 öğretmenden 2’si bizim dönemimizde atandı. 40 yaşın altında en genç öğretmen nüfusuna sahibiz\" diye konuştu.



\'MÜFREDAT, HAYATIN GERÇEKLİKLERİNİ ANLATMIYOR\'



Yeni müfredatla ilgili de açıklamalarda bulunan Bakan Yılmaz, \"Müfredat güncel değil. Yani hayatın gerçekliklerini anlatmıyor. İşte müfredatın hayatın gerçeklerini yansıtmaması, değiştirilmesi, çağa ve değişen teknolojilere ayak uydurması zorunluluğunu ortaya çıkarmıştır. Bundan dolayı biz de müfredatı değiştirdik. 51 dersin müfredatını değiştirdik. 1’inci, 5’inci ve 9’uncu sınıflarda yeni müfredatla evlatlarımıza eğitim veriyoruz. Satın alma kalitesi bakımında dünyada 13’üncüyüz. Cari fiyatlarla dünyada 16’ıncıyız. Bu, yetmez. Bu millet, çok daha iyisine layıktır. Biz de bunun için çalışıyoruz\" dedi.



Bakan Yılmaz, toplantının ardından AK Parti Bitlis Kadın Kolları Başkanlığı ile Bitlis Valiliği\'ni ziyaret etti. Yılmaz, kentte yapılan hizmetler ve yaşanan sorunlarla ilgili brifing aldı. Daha sonra Tatvan ilçesine geçerek, yapımı tamamlanan 16 derslikli Saadettin Aka Ortaokulu ile diğer eğitim yatırımlarının açılışını yapan Bakan Yılmaz, sınıfları gezdi. Burada öğrencilerle sohbet eden Yılmaz, çocuklarla hatıra fotoğrafı da çektirdi.