(Görüntülü Haber) Bakan Tüfenkci'den "gümrük birliği" açıklaması

* Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, \" (Gümrük birliği anlaşması) Son zamanlarda siyasi gelişmelere bağlı olarak özellikle Almanya\'nın gümrük birliği güncellemesini bir şantaj aracı olarak kullanmasını da doğrusu yadırgıyoruz.\" “Şu anda herhangi bir kopukluk da yok, kendi seyri içerisinde devam ediyor. Ama biz bunu hızlandırmak istiyoruz. Bunu 2018\'İn sonuna doğru belirli bir yola koymak istiyoruz\" Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Türk Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜSİAD) “Küresel Ticaret\" konulu konferansına katıldı. Toplantıya Tüfenkci\'nin yanı sıra TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik de katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Bakan Tüfenkci, Avrupa Birliği ve Türkiye arasındaki gümrük birliği anlaşmasına dikkat çekerek, “Baktığımız zaman bizim geleneksel pazarlarımızda en önemli yer Avrupa pazarı ve Avrupa Birliği. Elbette ki Türkiye için önemli ve biz gümrük birliği güncellemesini gerçekten önemsiyoruz. Ama son zamanlarda siyasi gelişmelere bağlı olarak özellikle Almanya\'nın gümrük birliği güncellemesini bir şantaj aracı olarak kullanmasını da doğrusu yadırgıyoruz. Özellikle uluslararası ticarete öncülük ettiğini ifade eden bir ülkenin diğer ülkeler noktasında ekonomik anlamda bir şantaja yönelmesi ve gümrük birliğinin güncellenmesi noktasında bir şantaj aracı olarak kullanması, bunun güncellenmeyeceğini ve kesileceğini yönünde bir takım beyanlarda bulunması bizi üzüyor. Çünkü biz inanıyoruz ki bu gümrük birliği güncellemesi Türkiye için önemli, bir kazanç. Aynı zamanda Türkiye kadar Avrupa Birliği için de bir kazanç\" dedi. \"SİSTEMATİK SORUNLAR OLUŞTURMAYA BAŞLADI\" \"Bu tek taraflı bizim baskımızla veya istememizle olacak bir konu da değil\" diyen Bakan Bülent Tüfenkc, \"Çünkü bunu iki taraf birlikte kararlaştırdı. Ve iki tarafında menfaatine olan, iki tarafında kazanacağı, ticaret hacmini büyüteceği bir güncelleme, önemli. Zaman içerisinde gümrük birliği Türkiye aleyhine işleyen bir hale geldi ve sistematik sorunlar oluşturmaya başladı. Adaleti sağlama adına da gümrük birliğinin güncellenmesi önemli ve biz bunu önemsiyoruz. Bu noktada da görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Şu anda herhangi bir kopukluk da yok, kendi seyri içerisinde devam ediyor. Ama biz bunu hızlandırmak istiyoruz. Bunu 2018\'in sonuna doğru belirli bir yola koymak istiyoruz\" diye konuştu. “AMAZON.COM FİRMALARIMIZA ÖRNEK OLMALI\" Bakan Tüfenkci, “Dünyada da, esasında Türkiye\'de de ticaretin şeklide bir anlamda değişiyor. Artık hayatımızda e-ticaret diye bir kavram var. E-ticaretin normal ticaretteki yeri giderek artıyor, rakamlar her yıl üzerine çift hane koyarak büyüyor. bu yeni ticaret şekline Türkiye\'nin uyabilmesi için lojistik kapasitesini artırmasını lazım. E-ticarette kullandığımız internet tabanlı altyapıyı elbette ki Ulaştırma Bakanlığımız ciddi anlamda önemsiyor. Biz de e-ticaretin izlenebilirliğinden tutunda, güvenliğine kadar bir takım kararlarımızı ve tebliğlerimizi de yayınladık. Esasında bu yarıştan geri kalmak da istemiyoruz. Geçtiğimiz günlerde bu alan da önemli bir yeri olan amazon.com Türkiye\'de ofis açması ve bazı operasyonlarını Türkiye üzerinden yapması, bu anlamda diğer firmalarımıza da örnek teşkil edeceğine inanıyorum\" şeklinde konuştu.