(Görüntülü Haber) Bakan Tüfenkci, yeni dönem hedefini açıkladı (5)

MÜSİAD\'I ZİYARET ETTİ



Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Antalya\'daki temasları kapsamında Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği\'ni (MUSİAD) ziyaret etti. Vali Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Ak Parti İl Başkanı Rıza Sümer\'in de katıldığı toplantıda konuşan Bakan Tüfenkci, dernek üyelerini durgun gördüğünü belirterek, \"Dert mi çok, yoksa \'Bakan ne söyleyecek\' diye mi böyle duruyorsunuz? MÜSİAD üyeleri enerjik olur ve aksiyon adamıdır\" dedi.



Antalya\'da önceki gün batı ilçelerinde meydana hortum nedeniyle vatandaşları ziyaret ettiğini belirten Tüfenkci, hükümetin güçlü olduğunu ve hiçbir mağduru yalnız bırakmadığını söyledi. Antalya Valiliği\'nin hasar ve zarar tespitlerine başladığını belirten Tüfenkci, \"Zararların tespitinin ardından gerekli noktalarda yardımı yapacağız. Vatandaşlarımız rahat olsun, her türlü desteği vereceğiz\" dedi.



\'FELAKET TELLALLARI UTANACAK\'



Ülke olarak 15 Temmuz felaketinin ardından hükümetin aldığı tedbirlerle çok kısa zamanda toparlandıklarını kaydeden Bakan Tüfenkci, \"Ekonomiyi tekrardan büyüme trendine soktuk. Bir başka ülke böyle bir felaketle karşı karşıya kalsaydı, toparlanma süreci daha fazla zaman alırdı. Darbe girişiminin ardından ekonomik anlamda terör başlatılmasına rağmen çalkantıyı kısa sürede atlattık. Bütün ekonomi yorumlayıcıları, uluslararası finans kuruluşları, 2017 yılını felaket yılı ilan etmişlerdi. Kredi derecelendirme kuruluşları puanları düşüyordu. 2017 yılının ilk çeyreğinde 5.2 büyümeyi yakaladık. Yıl sonu itibari büyüme oranı 5.5\'i geçecektir. Bazı felaket tellalları şimdi de 2018 yılının çok kötü geçeceğine dair karamsarlık tabloları ortaya koyuyor. 2018\'de de felaket tellalları yine utanacak. Büyüme oranlarını küçük gösterenler yine revize etmek zorunda kalacaklar ve yanıldıklarını beraber göreceğiz\" diye konuştu.



YENİ FİNANS MODELİ



Yatırımı artırabilmek adına bakanlık olarak birçok çalışmaya imza attıklarını anlatan Bakan Tüfenkci, şirket kurmaları basitleştirdiklerini ve maliyetleri minimum düzeye düşürdüklerini aktardı. Bakan Tüfenkci, şöyle devam etti:



\"Bütün işleri kısa sürede halledebiliyorsunuz. 100 bin liralık şirket, 900 liralık maliyetle kurulmaya başlandı. Türkiye\'de iş yapabilme kolaylığının önünü açtık. Karekodlu çeki sağlayarak çeklere güven sağladık. 2017\'de karşılıksız çek oranlarında ciddi düşüş oldu. Karekodla size çek veren insanın ticari ödemelerini görebiliyorsunuz. Küçük esnafın, KOBİ\'lerin finansmana ulaşmalarını kolaylaştırma adına Taşınır Malların Rehni Yasası ile yeni finansman modeli ortaya koyduk. Ürünleri, hayvanları, makineleri bankalar teminat olarak kabul etmiyordu. Yeni yasa ile bunlar artık teminat olarak kabul ediliyor. 104 milyar liraya ulaşan kredi hacmi hayat verdi. Küçük işletmeler makine ve diğer hammadde alımında alma imkanı buldu.\"



YENİ HAL YASASI YOLDA



Bülent Tüfenkci, yeni hal yasasına çalıştıklarını söyledi. Yakın zamanda bunu kamuoyunun görüşüne açacaklarını kaydeden Bakan Tüfenkci, \"Şu anki hallerden çok farklı bir hal yapısını Türkiye\'de hayata geçirmek istiyoruz. Avrupa\'daki haller gibi büyük ve bölgesel haller yapmak istiyoruz. 175 halimiz var, bunların bir kısmının hal niteliğinden çok uzak olduğu görüntüsü var. Yeni hallerde sadece sebze ve meyve değil, kırmızı ve beyaz et, balık ve çiçeklerin satıldığı ticaret merkezi haline getireceğiz\" diye konuştu.



GÜMRÜKLER İÇİN YENİ BİR PROJE GELİYOR



Dış ticareti artırmak adına birtakım düzenlemeleri hayata geçirdiklerini belirten Bakan Tüfenkci, gümrüklerde tek pencere sistemi ile zaman kaybını önlediklerini söyledi. İhracatçıların kendi mallarının hangi safhada olduğunu internette adım adım izleyeceklerini aktaran Bakan Tüfenkci, \"Bir bakıma biz mükellefe gümrüklerde kendimizi denetletmiş oluyoruz. Yeni bir projeye çalışıyoruz. Laboratuvarlardaki işlemin tekleşmesi söz konusu. Gümrüklerde 21 kurum işlem yapıyor. O işlemlerin tekleşmesi konusunda numunelerin bir yerden alınarak tahlilleri gerçekleştirmesini sağlayacak bir projeyi yakın zamanda bitireceğiz\" diye konuştu.



\'SENİ UNUTMAYACAĞIM HÜSEYİN\'



Bakan Bülent Tüfenkci ile bir dernek üyesi arasındaki diyalog katılımcıları güldürdü. Adını Hüseyin olarak açıklayan dernek üyesi, işletmeyi kurduktan sonra çalışanların belirli maaşının devlet tarafından ödenmesini istedi. Bakan Tüfenkci, \"Dükkan senin Hüseyin, biz senin için onu yaptık. Şu anda yeni bir işe başlattığın vatandaşın bütün masrafını ve genç bir eleman aldığında 24 aylık maaşını biz veriyoruz\" dedi. Üyenin eski elemanlar için de destek istemesi üzerine Bakan, \"Sen yeter ki çalış Hüseyin, onlara da bir çözüm buluruz. Ama seni hiç unutmayacağım Hüseyin. Hüseyin sen yeni üretime bak, eski elemanlara da 100 lira primine destek veriyoruz. Dükkan senin Hüseyin. Yola devam Hüseyin\" dedi.



