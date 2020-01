(Görüntülü Haber) Bakan Tüfenkci: Türk ordusu azami derecede sivillere karşı dikkatli

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- GÜMRÜK ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Afrin\'de sürdürülen \'Zeytin Dalı Harekâtı\'nı değerlendirirken, \"Türk ordusu azami derecede sivillere karşı dikkatli gidiyor ve biz bunun El Bab\'da da yaptık, Cerablus\'ta da yaptık ve o yüzden de şehit sayımız çoğaldı\" dedi. Bakan Bülent Tüfenkci, Malatya\'da, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen Dini ve Milli Hizmetler Vakfı\'nca yapılan Genç Yıldızlar Kitap Kafe\'nin açılışına katıldı. Açılışa Bakan Tüfenkci\'nin yarı sıra Vali Ali Kaban, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Müftü Ümit Çimen, Ak Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı ile STK temsilcileri katıldı. Bakan Tüfenkci, burada yaptığı konuşmada, Suriye\'nin Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik sürdürülen Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında özellikle sivillere zarar gelmemesi için hassasiyet gösterildiğini belirtti. Tüfenkci, şunları söyledi: \"Bizim bu topraklara hem sahipliğimiz, tarihten gelen sahipliğimiz, medeniyetimizden gelen sahipliğimiz ve kadim coğrafyaya olan ilgilimiz bizim tarihi sorumluluğumuz. Bu nedenle başlattığımız, özellikle Afrin\'de devam eden, Fırat Kalkanı\'yla başlayan, Afrin\'de devam eden harekât, Allah\'a hamdolsun başarılı bir şekilde devam ediyor. Hem terörle mücadele ederken hem de bu vatanı korumak için canını veren, malını veren bütün şehitlerimize Cenab-ı Allah\'tan rahmet diliyoruz. Dün de hain bir terör saldırısıyla, PKK terörüyle şehit olan bir hemşehrimizi defnettik. Nice şehitlerimizi bu terör örgütleriyle biz 40 yıldır mücadele ederken kaybettik ve şehit verdik. Dolayısıyla bize bugün akıl verenler, bugün kara propaganda yapanlar; o gün terör örgütlerinin, PKK\'nın da, diğer terör örgütlerinin de, DEAŞ\'ın da, DHKP-C\'nin de özellikle çocukları, kadınları ve sivil vatandaşları katletmelerine seyirci kalanların, bugün uluslararası hukuktan almış olduğumuz yetki ve güçle başlattığımız operasyonlara karşı oluşturmaya çalıştıkları algıların hiçbir anlamı yok. Gerçekler ortada, bir tek gerçek zamanlı görüntü gösteremiyorlar. Çünkü gerçekten Türk ordusu azami derecede sivillere karşı dikkatli gidiyor ve biz bunu El Bab\'da da yaptık, Cerablus\'ta da yaptık ve o yüzden de şehit sayımız çoğaldı. Biz bunu Sur\'da da yaptık, Nusaybin\'de de yaptık, Cizre\'de de yaptık ve Şırnak\'ta da yaptık. O gün o çukurları açanlara karşı aman bir tek vatandaşımız hayatını kaybetmesin diye kendimiz can vererek, o sivilleri nasıl yaşattıysak Afrin\'de de aynı duyarlılıkla biz bu operasyonları devam ettiriyoruz.\" KİMSENİN TOPRAĞINDA GÖZÜMÜZ YOK\' Bakan Tüfenkci, Zeytin Dalı Harekâtı\'nın herhangi bir etnik gruba yönelik olmadığını ifade ederek, Türkiye\'nin, kimsenin toprağında olmadığını kaydetti. Tüfenkci, şöyle dedi: \"Sadece terör örgütlerine karşı yapıldığını her daim Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bütün hükümet yetkilileri her daim bunu açıkça ifade ediyorlar. Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok. Biz Suriye\'nin toprak bütünlüğünden yanayız. Amaç, sınırımıza dayanan ve sınırlarımız içerisinde bulunan o mültecilerin tekrardan topraklarına dönebilmeleri adına, o terör zulmünden kurtulabilmeleri adına biz orada kardeşlik ve barışı getiriyoruz. Çünkü hemen sınırlarımızın içerisinde yaşayanlar gerçekten iyi şartlarda, Türk milletinin fedakârlığıyla, devletimizin fedakârlığıyla kardeş bilinci içerisinde kendimizden ayrı tutmadan yaşatıyoruz.\" Konuşmaların ardından Bakan Tüfenkci açılışını yaptığı kafeyi gezdi.