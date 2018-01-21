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Politika

(Görüntülü Haber) Bakan Tüfenkci: Sınırlarımızın dibinde terör koridoru oluşturtmayız

Taha AYHAN/DOĞANŞEHİR (Malatya), (DHA) - GÜMRÜK ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'e yönelik başlattığı 'Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin "Asla ve asla, sınırlarımızın dibinde bir terör koridoru oluşturtmayız" de

21 Ocak 2018 21:17

Taha AYHAN/DOĞANŞEHİR (Malatya), (DHA) - GÜMRÜK ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Afrin\'e yönelik başlattığı \'Zeytin Dalı Harekatı\'na ilişkin \"Asla ve asla, sınırlarımızın dibinde bir terör koridoru oluşturtmayız\" dedi. Bakan Tüfenkci, Malatya\'nın Doğanşehir ilçesine ilk kez doğal gaz verilmesi dolayısıyla belediye önünde düzenlenen törene katıldı. Burada konuşan Tüfenkci, \'Zeytin Dalı Harekatı\'na katılan güvenlik güçlerine başarılar diledi. Güvenlik güçlerinin, görevlerini başarılı şekilde tamamlamasını dileyen Tüfenkci, \"Güvenlik güçlerimiz, inşallah kısa zamanda, o bölgeyi terör örgütlerinden kurtararak, ülkemize ve milletimize yönelik tehditleri bertaraf edip, yurda dönerler\" diye konuştu. Darbe girişiminin ardından terörle mücadele çalışmalarını hızlandırdıklarını vurgulayan Bakan Tüfenkci, şunları söyledi: \"15 Temmuz\'dan sonra \'Terör örgütlerinin gerek yurt içinde gerek yurt dışında inlerine gireceğiz, takip edeceğiz, onlara hayat hakkı tanımayacağız\' dedik. Yurt içinde nasıl inlerine girdiysek nasıl hem şehirde hem kırsalda sonuna kadar mücadele ediyorsak onların hareket kabiliyetlerini sıfırlıyorsak yurt dışında da aynı şekilde mücadelemize devam ediyoruz. Asla ve asla, sınırlarımızın dibinde bir terör koridoru oluşturtmayız. Kim ne derse desin önemli olan, bizim ne dediğimiz. Cumhurbaşkanı\'mız da ne dediğimizi her fırsatta vurguluyor ve gereği de yapılıyor ve yapılmaya da inşallah devam edecek. Dolayısıyla biz, Türkiye\'de istikrar ve huzur noktasında, istikbalimizi ve istiklalimizi garanti altına alabilmek adına, hem huzur operasyonlarına devam edeceğiz hem de birlik ve beraberliğimizi muhafaza ederek, 2023 hedeflerine emin adımlarla gideceğiz.\"

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