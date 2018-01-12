(Görüntülü Haber) Bakan Tüfenkci, Malatya'da kolektör hattının temelini attı (3)

MESLEK YÜKSEK OKULUNUN TEMELİ ATILDI



Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Malatya\'da İnönü Üniversitesi ile Ticaret ve Sanayi Odası tarafından organize sanayi bölgesinde inşa edilecek meslek yüksek okulunun temel atma törenine katıldı. 30 bin 800 metrekare yerleşkeye yapılacak okulun temel atma töreninde konuşan Bakan Bülent Tüfenkci, kentte uzun yıllar konuşulan üniversitenin şehre katkısı ve şehir ile birlikte gelişme fonksiyonunun olduğunu belirterek, şunları söyledi:



\"Sanayicinin ihtiyacını karşılamaya küçük sanayi de dahil olmak üzere, Özsan Sanayi Sitesi de dahil olmak üzere, diğer sanayileri de dahil olmak üzere, çıraklık eğitimini 6 bin 767 sayılı Kanun ile 12 yıllık zorunlu hale getirdik. Meslek ve teknik eğitimde öğrencilerin beceri kazanabilmeleri için staj için kapılarını açan işletmelere devlet desteği sağladık. İnşallah kazasız ve belasız bir inşaat dönemi sonrasında zannedersem 2019 Haziran ayında gibi bir açılışı var ama dileğimiz bunu daha öne çekebilmek\" diye konuştu.



Konuşmaların ardından İl Müftüsü Ümit Çimen tarafından dua okundu ve Bakan Tüfenkci ile protokol üyeleri, temel atma butonlarına bastı.

